دستگیری دو برادر قاچاقچی مواد مخدر
ماموران پلیس شهرری پس از چند روز مراقبت نامحسوس، مسعود و برادرش افشین را به اتهام خرید و فروش مواد مخدر، سلاح جنگی و مشروبات الکلی در منطقه شورآباد دستگیر کردند.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: ماموران فرماندهی انتظامی شهرری با دریافت گزارشهای مردمی درباره خرید و فروش مواد مخدر و سلاح جنگی توسط فردی به نام مسعود در منطقه شورآباد کهریزک، پس از چند روز مراقبت نامحسوس، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.
متهم با اطلاع از حضور ماموران، با تهدید سلاح سرد و کمک برادرش «افشین» اقدام به فرار مینماید.
در جریان تعقیب و گریز، ماموران با رعایت قانون بکارگیری سلاح اقدام به شلیک چندین تیر اخطار کرده، اما مسعود با تهدید سلاح سرد وارد منزل یکی از ساکنین محل میشود که با هوشیاری پلیس و قبل از هرگونه اقدام به گروگانگیری اهالی ساختمان، دستگیر میشود.
همزمان، برادر مسعود با ایجاد درگیری و تحریک همسایگان تلاش میکند تا او را فراری دهد که با واکنش سریع مأموران، او نیز دستگیر میشود.
بازرسی از مخفیگاه متهم نشان داد که مقادیر قابل توجهی مواد مخدر، مشروبات الکلی و سه قبضه سلاح کمری به همراه دهها فشنگ جنگی در اختیار وی بوده است.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به تمامی مجرمان هشدار داد: پلیس با اقتدار و بدون هرگونه مماشاتی با مجرمان بویژه فرصت طالبان برخورد میکند و هیچگونه اغماضی در برخورد با آنها در کار نخواهد بود.