آغاز دورههای توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
مدیر امور هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تدوین و تصویب سند راهبردی «مرکز یاددهی، یادگیری و توسعه حرفهای» در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مرکز با هدف ارتقای نظاممند کیفیت آموزش، توانمندسازی حرفهای اعضای هیأت علمی و بهرهگیری از الگوهای دانشگاههای معتبر جهان راهاندازی شده است.
به گزارش ایلنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حسین حسینی تودشکی با اشاره به ضرورت بازنگری در سازوکارهای تضمین کیفیت آموزش در دانشگاهها اظهار کرد: صرف ارائه آموزش با کیفیت برای بهبود عملکرد آموزشی کافی نیست و باید بهصورت نظاممند به بحث تضمین کیفیت و ارتقای مستمر شیوههای یاددهی و یادگیری پرداخت.
وی افزود: در همین راستا، با بررسی تجربه دانشگاههای موفق داخلی و خارجی، تلاش کردیم مدلی متناسب با مأموریت دانشگاه پلیتکنیک طراحی کنیم. مطالعات تطبیقی گستردهای در این زمینه انجام شد و ساختار و مأموریت مراکز مشابه در دانشگاههای مختلف دنیا مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی تودشکی با اشاره به نمونههایی از این بررسیها گفت: در دانشگاههایی مانند آکسفورد، مراکز تخصصی توسعه یادگیری و آموزش فعالیت میکنند که با بهرهگیری از دهها نیروی متخصص، خدمات متنوعی از جمله مشاوره آموزشی، توانمندسازی اعضای هیأت علمی، بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی و تحلیل بازخوردهای دانشجویان ارائه میدهند.
مدیر امور هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: نتایج این مطالعات منجر به تدوین سند راهبردی «مرکز یاددهی، یادگیری و توسعه حرفهای» شد که پس از بررسیهای کارشناسی دقیق، به تصویب هیأت رئیسه و هیأت امنای دانشگاه رسید. در تدوین این سند، اهداف، ساختار، رویکردها و برنامههای اجرایی مرکز با دقت و حساسیت بالا طراحی شده است.
وی چشمانداز این مرکز را ارتقای نظاممند شایستگیهای آموزشی اعضای هیأت علمی، مدرسان و کارکنان و فراهمسازی زمینه یادگیری عمیق، اثربخش و تحولآفرین برای دانشجویان عنوان کرد و افزود: توسعه زیرساختهای آموزشی، حمایت از نوآوری آموزشی، طراحی مدل شایستگی حرفهای اعضای هیأت علمی، ایجاد شبکههای تبادل تجربه میان مدرسان و پایش اثربخشی فعالیتهای آموزشی از جمله اهداف این مرکز است.
حسینی تودشکی با یادآوری اینکه فعالیتهای مرکز از شهریور سال گذشته آغاز شده است، گفت: جلسات کمیته راهبری بهصورت هفتگی برگزار شده و اعضای این کمیته با صرف زمان قابل توجه، مطالعات و برنامهریزیهای لازم را انجام دادهاند.
وی درباره نخستین برنامه اجرایی مرکز تصریح کرد: در سال جاری، نخستین دورههای توانمندسازی حرفهای اعضای هیأت علمی و مدرسان برگزار میشود. این دورهها شامل آشنایی با ساختار دانشگاه، شیوهنامههای ارتقا و تبدیل وضعیت، کارگاههای یادگیری فعال، توسعه مهارتهای حل مسئله و کار گروهی، بهرهگیری از هوش مصنوعی در آموزش، مهارتهای ارتباطی و مذاکره، مدیریت گروههای علمی و آشنایی با نظامهای نوین ارزیابی پژوهش است.
مدیر امور هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد: یکی از محورهای مهم این دورهها، اصلاح نگاه صرفاً کمی به ارزیابی پژوهش و پرهیز از استفاده افراطی و غیرمسئولانه از شاخصهای کمی است. همچنین مهارتهای ارتباطی، مذاکره صنعتی و تعاملات بینالمللی از جمله موضوعاتی است که با بهرهگیری از استادان مجرب دانشگاه ارائه خواهد شد.
وی افزود: تمامی این دورهها همراه با سازوکار ارزیابی طراحی شدهاند تا بازخوردهای حاصل، مبنای ارتقای کیفیت آموزش قرار گیرد. هدف از ارزیابی، ایجاد بازخورد مؤثر برای بهبود عملکرد آموزشی است، نه صرفاً نظارت صوری.
حسینی تودشکی ابراز امیدواری کرد که با اجرای تدریجی و اولویتبندیشده برنامههای مرکز فرهنگ یادگیری، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت آموزش و تحقق مأموریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شود.
مدیر امور هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامهریزی برای ارتقای مهارتهای آموزشی و ارتباطی اعضای هیئت علمی متناسب با ویژگیهای نسل جدید دانشجویان خبر داد و بر ضرورت برگزاری دورههای روانشناسی و شناخت مخاطب برای اساتید تأکید کرد.
حسینی تودشکی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی شیوههای آموزشی در دانشگاهها اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، ارائه مشاوره به اساتیدی است که در انتقال مفاهیم آموزشی با چالش مواجه هستند. در این زمینه، بحث شناخت مخاطب و آشنایی با ویژگیهای نسل جدید دانشجویان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه نسل جدید دانشجویان، نسلی متفاوت با نسلهای گذشته است و نگاه و شیوه یادگیری متفاوتی دارند، اظهار کرد: بر همین اساس، طی ماههای گذشته چند کارگاه آموزشی متناسب با این موضوع برگزار کردیم که محتوای آنها بر پایه همین رویکرد طراحی شده است.
مدیر امور هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه امروزه دسترسی دانشجویان به منابع علمی بسیار سریعتر و گستردهتر از گذشته شده است، ادامه داد: دیگر نمیتوان مانند گذشته بخش عمدهای از زمان کلاس را به ارائه مطالبی اختصاص داد که دانشجو بهراحتی و حتی سریعتر از استاد میتواند از طریق فضای مجازی به آنها دسترسی پیدا کند؛ دانشجویان امروز حتی در مسیر رفتوآمد و در اتوبوس و مترو نیز به مطالعه منابع میپردازند. بنابراین لازم است شیوه برگزاری کلاسها متناسب با این تحولات تغییر کند. به لحاظ فرهنگی و روانشناختی نیز ضروری است دورههایی برای توانمندسازی اساتید برگزار شود. برگزاری دورههای مرتبط با روانشناسی آموزشی در دستور کار ما قرار دارد، هرچند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی درباره برخی پیشنهادها مبنی بر ایجاد ساختارهای جدید در این حوزه خاطرنشان کرد: در بسیاری از دانشگاههایی که بررسی کردیم، بخش آموزش در کنار بخشهای اداری و دانشجویی تعریف شده است، اما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تمرکز مدیریت بر تقویت حوزه آموزش و تعمیق فعالیتهای آن است و معتقدیم در این بخش باید کارهای عمیقتر و استانداردتری انجام شود.
مدیر امور هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی گفت: برای دسترسی و تعامل بیشتر با اعضای هیئت علمی و اجرای برنامههای توسعه حرفهای، الزاماً نیاز به مصوبه هیئت امنا یا ایجاد ساختار جدید وجود ندارد و بسیاری از این اقدامات در قالب فرآیندهای اداری قابل انجام است.