ارتقای رتبه فصلنامه دانشگاه تهران به جایگاه Q1 پایگاه اسکوپوس

به گزارش ایلنا از دانشگاه تهران، «مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان» وابسته به دانشگاه تهران در ارزیابی اسکوپس در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ موفق به اخذ درجه (Q1) شد.

کسب رتبه Q1 بازتابی از نظام داوری دقیق، کیفیت بالای پژوهش‌های منتشرشده در نشریه و افزایش ضریب استناد آن در جامعه علمی جهانی است.

این فصلنامه با دسترسی‌آزاد، در سال ۱۹۹۴ به همت دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با عنوان «نشریه زبان‌های خارجی» بنیان‌گذاری شد و بعدها برای بازتاب گستره و رویکرد نوین خود، عنوان کنونی را برگزید.

این نشریه مقالات نقد ادبی را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در حوزه ادبیات مدرن و معاصر پس از سال ۱۹۴۵ منتشر می‌کند.

