خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری
کد خبر : 1778268
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان تامین اجتماعی، در ارتباط با پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری زنان شاغل، نکاتی را توضیح داده است.

به گزارش ایلنا، با توجه به ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌ شده زن درصورتی که ظرف یک‌ سال قبل از زایمان دارای ۶۰ روز سابقه کار و بیمه‌پردازی باشد، به‌ شرط عدم اشتغال از مزایای غرامت دستمزد ایام بارداری بهره‌مند می‌شود.

بیمه‌شدگان توافقی، اختیاری و مشاغل آزاد از این خدمت برخوردار نیستند.

طبق قانون، مدت استفاده از این مرخصی برای زنان بیمه‌شده شاغل مشمول، ۹ ماه است.

بیمه‌شدگان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir یا اپلیکیشن «تأمین من» امکان ثبت درخواست و پیگیری پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری را دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید