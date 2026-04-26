شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری
سازمان تامین اجتماعی، در ارتباط با پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری زنان شاغل، نکاتی را توضیح داده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده زن درصورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان دارای ۶۰ روز سابقه کار و بیمهپردازی باشد، به شرط عدم اشتغال از مزایای غرامت دستمزد ایام بارداری بهرهمند میشود.
بیمهشدگان توافقی، اختیاری و مشاغل آزاد از این خدمت برخوردار نیستند.
طبق قانون، مدت استفاده از این مرخصی برای زنان بیمهشده شاغل مشمول، ۹ ماه است.
بیمهشدگان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir یا اپلیکیشن «تأمین من» امکان ثبت درخواست و پیگیری پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری را دارند.