کشف ۴ پایه ستون اشیاء تاریخی در مرودشت

به گزارش ایلنا از پلیس، این مقام انتظامی در تشریح جزئیات این خبر بیان نمود: در راستای صیانت و حراست از میراث کهن و تاریخی پیشینیان و با اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه اشخاصی که اقدام به حفاری های غیرمجاز و قاچاق اشیاء تاریخی می نمایند، ماموران پاسگاه انتظامی رامجرد این فرماندهی از پیدایش و نگهداری تعداد قابل توجهی اشیاء تاریخی در منزل شخصی در یکی از روستاهای این شهرستان مطلع شدند و رسیدگی به موضوع در دستورکار آنها قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی مرجع قضائی، به محل نگهداری این اشیاء تاریخی مراجعه و در بازرسی از آن محل تعداد ۴ پایه ستون اشیاء با ارزش تاریخی کشف کردند. فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه در این زمینه ۲ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه اشیاء مکشوفه قدمت تاریخی دارد.

