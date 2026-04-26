افزایش وزش باد در تهران

به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش باد و ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

از امروز(۶ اردیبهشت) تا پنجشنبه(۱۰ اردیبهشت) در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید و در مناطق جنوبی و غربی استان گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

از عصر امروز تا چهارشنبه (۹ اردیبهشت) در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابرناکی، بارش باران گاهی رگبار و رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۷ اردیبهشت) صاف از بعدازظهر افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعدوبرق با حداکثر و حداقل دمای ۲۶ و ۱۶ درجه سانتیگراد و پس فردا (۸ اردیبهشت) کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعدوبرق و احتمال گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۲۴ و ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

