توزیع نامتوازن بارندگی در سطح کشور
رئیس سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بارشهای سال آبی جاری به ۲۱۱ میلیمتر رسیده است؛ رقمی که نسبت به میانگین بلندمدت ۵ درصد بیشتر و در مقایسه با سال گذشته ۷۷ درصد افزایش داشته و بیانگر بهبود نسبی وضعیت بارشهاست.
به گارش ایلنا، سحر تاجبخش با اشاره به شرایط خشکسالی در سال گذشته گفت: سال گذشته یکی از سالهای بسیار خشک کشور بود و در بسیاری از مناطق با کمبارشی مواجه بودیم، از همین رو افزایش بارشها در سال جاری تا حد زیادی ناشی از مقایسه با آن سال کمبارش است. با این حال، بارشهای مناسب بهویژه در فصل بهار توانسته بخشی از کمبودها را، بهخصوص در مناطق غربی کشور، جبران کند.
وی در ادامه به پراکنش نامتوازن بارشها در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نوعی دوگانگی در وضعیت بارشها مشاهده میشود؛ بهطوری که در برخی مناطق کشور شرایط بارشی مطلوب و حتی بالاتر از نرمال است، اما در برخی دیگر این شرایط همچنان رضایتبخش نیست. این موضوع بهویژه در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد مشهود است؛ جایی که با وجود دریافت بارش، به دلیل تغذیه نشدن مناسب منابع آبی، همچنان نگرانیهایی درباره تأمین آب وجود دارد و احتمال مدیریت مصرف در ماههای گرم سال دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس سازمان هواشناسی همچنین از فعالیت یک سامانه بارشی در روزهای پیشرو خبر داد و افزود: این سامانه از نوار غربی کشور آغاز به فعالیت کرده و بهتدریج مناطق شمالغرب، سواحل دریای خزر، دامنههای رشتهکوه البرز و سپس شمالشرق کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به گفته تاجبخش، بارشهای این سامانه عمدتاً ماهیت بهاری داشته و بهصورت رگباری، همراه با رعد و برق و در برخی مناطق با احتمال وقوع سیلاب خواهد بود و این شرایط بهطور متناوب طی چند روز آینده ادامه خواهد داشت. در مقابل، مناطق جنوبی، جنوبشرق و بخشهایی از فلات مرکزی کشور کمتر از این سامانه تأثیر خواهند پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی با بیان اینکه این سامانه از نظر شدت، بسیار قوی ارزیابی نمیشود، تصریح کرد: با این وجود، همین بارشها نیز میتواند در بهبود نسبی منابع آبی کشور مؤثر باشد.
رئیس سازمان هواشناسی در پایان تأکید کرد: با وجود بهبود شرایط بارش نسبت به سال گذشته، توزیع نامتوازن بارندگی در سطح کشور همچنان یکی از چالشهای اصلی در مدیریت منابع آبی محسوب میشود و نیازمند توجه جدی در برنامهریزیهاست.