آغاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ اردیبهشت

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش در گفت‌و‌گو با شبکه خبر درباره وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و احتمال افزایش اعتبار آن اظهار کرد: تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ به دولت و شرایط بودجه‌ای بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت باید تعیین کند که این افزایش به چه شکل انجام شود.

وی افزود: منطق اصلی طرح این بود که ارز ترجیحی به واردکنندگان اختصاص داده نشود و در عوض، یارانه آن در انتهای زنجیره به مردم پرداخت شود. این روند در حال حاضر اجرا شده، اما طبق ماده ۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، دولت متعهد شده است که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای افزایش دهد.

جزئیات سناریو‌های پیشنهادی کالابرگ

اندایش اعلام کرد: وزارت رفاه بر همین اساس سناریو‌های مختلفی را محاسبه و به دولت ارائه کرده است. این سناریو‌ها بر اساس افزایش قیمت سبد غذایی و میزان کالری مورد نیاز هر فرد تدوین شده‌اند. در یکی از این سناریو‌ها سبدی شامل حدود ۲ هزار و ۳۸۶ کیلوکالری در روز برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل می‌شود.

به گفته وی، سناریوی دیگر بر مبنای ۱۱ قلم کالای اساسی موجود در طرح کالابرگ طراحی شده که بسیاری از آنها به‌طور مستقیم از تغییرات نرخ ارز تأثیر گرفته‌اند. همچنین در سناریوی سوم، افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی از زمان آغاز طرح در دی‌ماه تا امروز مبنا قرار گرفته است.

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان احتمالی اعمال افزایش اعتبار کالابرگ تاکید کرد: اگر این پیشنهاد‌ها به تصویب برسد، امیدواریم افزایش اعتبار از نوبت شارژ جدید در ۱۵ اردیبهشت اعمال شود؛ در غیر این صورت احتمالاً در خرداد اجرا خواهد شد و در صورت تأخیر، مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدایی سال به حساب مشمولان اضافه می‌شود.

طرح یسنا امسال ادامه می‌یابد

وی با اشاره به روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی افزود: از ۱۷ دی‌ماه که مرحله جدید این طرح آغاز شد تاکنون چهار نوبت اعتبار پرداخت شده و حتی در دوره جنگ نیز پرداخت‌ها به‌موقع انجام شده است. افرادی که از اعتبار دی، بهمن و اسفند استفاده نکرده‌اند تا ۱۴ اردیبهشت فرصت دارند از آن بهره‌مند شوند و اعتبار فروردین نیز تا پایان اردیبهشت قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اندایش خاطر نشان کرد: علاوه بر کالابرگ، پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد. طرح «یسنا» برای حمایت از مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال و همچنین برنامه تغذیه مضاعف برای کودکان زیر پنج سال نیز در سال جاری ادامه خواهد یافت و منابع آن در بودجه پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: محدودیتی برای استفاده همزمان از این طرح‌ها وجود ندارد و خانوار‌ها می‌توانند از اعتبار‌های مختلف خود استفاده کنند، حتی اگر لازم باشد خرید‌ها در چند مرحله انجام شود.

