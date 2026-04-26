در حال حاضر نیز با توجه به استمرار شرایط ویژه کشور و به منظور کمک به دانشجویان و جلوگیری از سنگین‌تر شدن وظایف آموزشی آنها، معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور بخشنامه‌ای شرط معدل را جایگزین آزمون‌های مذکور کرده و ضوابط و شرایط ادامه تحصیل دانشجویانی که به صورت مشروط وارد دوره‌های کارآموزی و کارورزی شده‌اند را اعلام کرد.

مشروح این بخشنامه که به امضای دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت رسیده است به شرح ذیل است:

۱- دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی که شرایط لازم جهت شرکت در آزمون جامع علوم پایه طبق آیین نامه مربوطه را داشته و در نیمسال جاری به صورت مشروط دروس مقطع بعدی را انتخاب کرده‌اند، در صورتی که معدل کل قابل محاسبه آنها تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵ حداقل ۱۴ باشد (نمره ناتمام نداشته باشند)‌، به عنوان قبول در آزمون جامع علوم پایه تلقی می‌شوند و می توانند بدون شرکت در آزمون جامع علوم پایه در نیمسال‌های بعدی نیز ادامه تحصیل دهند.

۲- دانشجویان پزشکی که بر اساس آیین نامه شرایط لازم جهت شرکت در آزمون پیش کارورزی پزشکی را داشته و دوره کارورزی خود را در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت مشروط شروع کرده‌اند در صورتی که معدل کل آنها تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵، حداقل ۱۵ باشد، به عنوان قبول در این آزمون تلقی می‌شوند و می توانند بدون شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی، دوره پزشکی عمومی خود را به پایان برسانند.

۳- دانشجویانی که بر اساس شرایط فوق، قبول شمرده نشده‌اند، باید برای ثبت نام در دروس نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در آزمون جامع علوم پایه/ پیش کارورزی شهریور ماه ۱۴۰۵ شرکت نموده و نمره قبولی را کسب نمایند. با توجه به شروع مشروط مقطع بعدی، در هر حال دروس گذرانده شده این دانشجویان تا پایان مرداد ۱۴۰۵ پذیرفته می شود اما اجازه انتخاب واحد و ادامه تحصیل ایشان موکول به کسب نمره قبولی در نوبت بعدی آزمون خواهد بود.

۴- به منظور تسریع در تعیین تکلیف دانش آموختگان پزشکی عمومی از دانشگاههای مورد تایید خارج از کشور، آزمون پیش کارورزی ویژه ای در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود. تاریخ قطعی این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

۵- دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات مربوط به رتبه ۲.۵ درصد برترآزمونهای جامع، بایستی در آزمون شهریور ماه شرکت نمایند.