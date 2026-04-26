درگیری ۷ جوان و قتل یک نفر

به گزارش ایلنا از پلیس، این مقام انتظامی بیان داشت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل مرد جوان در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد،۷ نفر جوان در یکی از خیابان های تبریز در پی مشاجره لفظی باهم، با ضربات چاقو دو نفر از دوستان خود را مضروب و از محل متواری می شوند. هر دو نفر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل که یکی از مصدومین به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می نماید.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهمان را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه هر ۵ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطر نشان کرد: این متهمان در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی ( قتل ) معترف و انگیزه خود را اختلافات قبلی با مقتول عنوان که ضمن تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.