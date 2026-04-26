اعلام سرفاصلههای جدید حرکت قطارهای مترو
با توجه به بازگشت شهروندان به پایتخت، حجم سفرها در خطوط مترو تهران افزایش یافته و شرکت بهرهبرداری مترو، سرفاصلههای جدیدی را برای حرکت قطارها اعلام کردهاست.
به گزارش ایلنا، شرکت بهرهبرداری متروی تهران اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان روز ۲۲ فروردین، مجموعاً ۱۸ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۹۲۷ سفر در متروی تهران ثبت شده است. در این میان، روزهای یکشنبه ۱۶ فروردین با یک میلیون و ۴۱ هزار و ۶۰۶ سفر، پنجشنبه ۲۰ فروردین با یک میلیون و ۶۴ هزار و ۵۴ سفر و شنبه ۲۲ فروردین با ثبت یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۱۸۷ سفر، در زمره پرترددترین روزهای سال جاری قرار گرفتهاند.
اعلام سرفاصله حرکت قطارها در ۷ خط
بر اساس اعلام رسمی شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، بهمنظور شفافسازی و اطلاعرسانی بهتر به شهروندان، برنامه فعلی سرفاصله حرکت قطارها در خطوط مختلف به شرح زیر اعلام شده است:
خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴: هر پنج دقیقه
خط ۵: هر ده دقیقه
خطوط ۶ و ۷: هر ده دقیقه
همچنین قطارهای ملی به شماره ۷۰۱ و ۷۰۲ بهترتیب در خطوط دو و چهار فعال هستند و به جابهجایی مسافران مشغولاند.
گفتنی است، مدیریت مترو تهران با درک نیازهای جابهجایی شهروندان در این مقطع، تمام توان عملیاتی خود را برای کاهش زمان انتظار در ایستگاهها و ارائه سفری مطلوب به کار گرفته است تا پایتختنشینان بتوانند با آرامش و اطمینان از این ناوگان استفاده کنند.