به گزارش ایلنا، شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: سرویس‌دهی در مسیر فرودگاه مهرآباد به‌طور قطعی از روز دوشنبه -۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵- همزمان با ازسرگیری پروازهای داخلی برقرار خواهد شد.

‌خدمات رسانی در این خط از مبدأ ایستگاه بیمه از ساعت ۵:۳۷ تا۲۱:۵۲ و از مبدأ ایستگاه فرودگاه مهرآباد از ساعت ۵:۴۵ تا ۲۲:۰۰ انجام می‌شود و سرفاصله حرکت قطارها هر ۱۵ دقیقه یک قطار در نظر گرفته شده است.

‌با تحقق این اقدامات، تمامی خطوط و ایستگاه‌های مترو مطابق روال عادی در مدار بهره‌برداری قرار گرفته و خدمات‌رسانی کامل به شهروندان برقرار خواهد شد.

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از شهروندان گرامی درخواست می‌کند ضمن برنامه‌ریزی مناسب زمان سفر، از حمل‌ونقل ریلی شهری به‌عنوان گزینه‌ای ایمن، سریع و پاک برای ترددهای درون‌شهری و دسترسی به فرودگاه استفاده نمایند.

