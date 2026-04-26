تصویب اعطای استاد ممتازی به اساتید شهید

به گزارش ایلنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیصد و هفتاد و یکمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای این هیأت برگزار شد.

در ابتدای جلسه، محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیأت عالی جذب، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبریک عید سعید فطر و سال نو، از دولت به‌ویژه معاون اول رئیس‌جمهور به‌دلیل افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و برقراری اینترنت اساتید قدردانی کرد.

وی همچنین پیشنهاد اعطای عنوان «استاد ممتاز» به اساتید شهید و اعطای درجه استادی به اعضای هیأت علمی شهید با مرتبه استادیار و دانشیار و نیز معادل حوزوی آنان را مطرح کرد که این پیشنهاد به تصویب هیأت عالی جذب رسید.

بر اساس این مصوبه، مقرر شد این موضوع از طریق دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیگیری شود و در دستور کار شورا قرار گیرد.

در ادامه جلسه، ۹ پرونده متقاضیان ماده ۱۵ که در کارگروه‌های ویژه بررسی شده بود، توسط دبیر هیأت عالی جذب مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

در این جلسه همچنین تصمیمات زیر اتخاذ شد:

- مقرر شد در تبدیل وضعیت کارشناسان به عضو هیأت علمی، در صورت رعایت آمایش آموزش عالی و طی روند قانونی جذب (از جمله شرکت در فراخوان و هماهنگی با سازمان امور اداری و استخدامی)، در صورت پذیرش فرد، ردیف استخدامی وی از کارشناس به هیأت علمی منتقل شود. همچنین تأکید شد به هیچ وجه نباید از ردیف‌های اختصاص‌یافته به هیأت علمی برای تبدیل به کارشناس استفاده شود.

- با توجه به شرایط پیش‌آمده، مقرر شد استعلام‌ها به صورت استانی و در بازه زمانی حداکثر دو ماه انجام شود و در صورت عدم دریافت پاسخ از مراجع ذی‌صلاح، پاسخ مثبت تلقی شود.

- به منظور جلوگیری از سفرهای غیرضروری اعضای هیأت علمی برای بررسی پرونده‌های ماده ۱۵، مقرر شد هیأت معین هیأت عالی جذب با ترکیبی که توسط رئیس و دبیر هیأت عالی جذب تعیین می‌شود، بررسی این پرونده‌ها را در استان‌ها انجام دهد. این هیأت همچنین بر آمایش آموزش عالی و برگزاری دوره‌های معرفت‌افزایی نظارت خواهد داشت.

- در خصوص بررسی صلاحیت علمی و عمومی اساتید معارف اسلامی نیز مقرر شد همچنان معاونت امور اساتید تصمیم‌گیری کند و در صورت لزوم برای جلوگیری از سفر متقاضیان به قم، کارگروه‌هایی در استان‌ها و دانشگاه‌ها با صلاحدید این معاونت تشکیل شود. تأکید شد مرجع دیگری حق ورود به این موضوع را ندارد.

- مقرر شد سنوات و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی که فرایند تبدیل وضعیت را طی کرده‌اند، پس از انجام استعلام از مراجع ذی‌صلاح، از تاریخ تأیید صلاحیت علمی و عمومی در هیأت اجرایی جذب محاسبه شود.

- همچنین مقرر شد مؤسسات آموزشی و پژوهشی بتوانند در رشته‌های علوم پایه و مهندسی و همراستا با مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری، متقاضیان عضویت هیأت علمی شرکت‌کننده در فراخوان‌ها را با رعایت کامل فرایند جذب به کار گیرند.

- در ادامه، تشکیل کارگروهی برای بررسی نحوه اعمال بند «ب» ماده ۹۷ برنامه هفتم توسعه در فرم‌های توانایی علمی و عمومی به تصویب رسید.

- همچنین مقرر شد در خصوص ردیف‌های استخدامی مورد اختلاف میان وزارتخانه‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی، با تفویض اختیار هیأت عالی جذب به دبیر هیأت عالی جذب، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز جذب وزارت علوم، درباره فهرست ارائه‌شده حداکثر تا هفته آینده تصمیم نهایی اتخاذ شود. مصوبه این سه نفر به منزله مصوبه هیأت عالی جذب تلقی خواهد شد. در این خصوص تأکید شد وضعیت افرادی که در سال‌های گذشته مراحل جذب را طی کرده و به صورت قراردادی یا حق‌التدریس با دانشگاه‌ها همکاری دارند، تا جلسه آینده تعیین تکلیف شود و وزارتخانه‌های مربوط مسئول ابلاغ ردیف‌های استخدامی خواهند بود.

در پایان جلسه، صلاحیت تعدادی از اعضای هیأت اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی اردبیل، قزوین، بابل، بندرعباس، قم، گناباد و زابل، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امام باقر(ع)، دانشگاه نیشابور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، پژوهشگاه نیرو، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی قوچان، دانشگاه گیلان، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان، دانشگاه قم، دانشگاه ایلام و دانشگاه اراک مورد تأیید قرار گرفت.