افزایش کلاهبرداری با ترفند «بیعانه» در سایتهای آگهی
رئیس پلیس فتا فراجا گفت: هیچ معاملهای پیش از رؤیت و تحویل کالا نیازمند پرداخت وجه یا بیعانه نیست و شهروندان نباید تحت فشار روانی کلاهبرداران اقدام به واریز وجه کنند.
به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا گفت: مجرمان سایبری با درج آگهیهای فریبنده و عرضه کالا یا خدمات با قیمتهایی پایینتر از نرخ بازار در پلتفرمهایی مانند دیوار و شیپور، خریداران را به تماس ترغیب میکنند.
وی افزود: این افراد پس از جلب اعتماد قربانی و با بهانههایی نظیر «تقاضای زیاد»، «فروش فوری» یا «لزوم رزرو کالا»، درخواست واریز مبلغی به عنوان بیعانه میکنند و پس از دریافت وجه، ارتباط خود را قطع کرده و شماره تماس را مسدود میکنند.
رئیس پلیس فتا فراجا با تأکید بر اینکه ایجاد حس فوریت یکی از شگردهای اصلی این مجرمان است، تصریح کرد: شهروندان باید بدانند پرداخت وجه پیش از مشاهده حضوری کالا، ریسک بالای کلاهبرداری دارد و مسئولیت اینگونه پرداختها بر عهده خریدار خواهد بود.
وی با یادآوری توصیههای پلیس فتا خطاب به مردم تصریح کرد: از پرداخت هرگونه وجه پیش از تحویل کالا خودداری کنید و به آگهیهای با قیمت غیرمنطقی و پایینتر از عرف بازار مشکوک باشید.
رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: مکالمات را در بستر چت رسمی پلتفرم ثبت و از خروج به پیامرسانهای دیگر پرهیز کنید و در صورت امکان از درگاههای پرداخت امن داخل سامانههای آگهی استفاده کنید
وی گفت:شهروندان از ارسال تصویر کارت ملی، کارت بانکی یا کدهای پیامکی برای افراد ناشناس خودداری کنند.
سردار مجید از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز امداد و فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا پایگاه اطلاعرسانی policefata.ir گزارش دهند.