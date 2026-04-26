واکسیناسیون ۱۶۴ هزار کودک در ایام جنگ تحمیلی اخیر

به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در پیامی همزمان با فرا رسیدن هفته جهانی واکسیناسیون ضمن تاکید بر اهمیت نقش واکسن ها در ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای واگیر، اعلام کرد: در جنگ تحمیلی سوم، ۱۶۴ هزار کودک در سراسر کشور واکسن‌های مورد نیاز خود را دریافت کردند.

متن پیام علیرضا رییسی به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

هفته جهانی واکسیناسیون، که در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ آوریل گرامی داشته می‌شود، فرصت ارزشمندی برای بازخوانی نقش بنیادین واکسن‌ها در ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری‌های واگیر است. واکسیناسیون به‌عنوان یکی از مؤثرترین مداخلات بهداشتی، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از جان کودکان و تضمین سلامت نسل‌های آینده دارد.

در جریان جنگ تحمیلی اخیر، علیرغم تمامی محدودیت‌ها و شرایط ویژه، ارائه خدمات بهداشتی به‌ویژه در حوزه ایمن‌سازی بدون وقفه تداوم یافت و طی این مدت، ۱۶۴۰۰۰ کودک در سراسر کشور با مراجعه به‌موقع، واکسن‌های ضروری خود را دریافت نمودند. این دستاورد، مرهون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارکنان نظام سلامت و همراهی مسئولانه خانواده‌هاست.

پوشش بالای واکسیناسیون در کشور، از مهم‌ترین دستاوردهای نظام سلامت محسوب می‌شود که ضمن افزایش ایمنی جمعی، به کنترل و حذف بسیاری از بیماری‌های واگیر انجامیده است. با این حال، با توجه به تحولات منطقه‌ای و جابه‌جایی‌های جمعیتی، ضرورت تداوم و تقویت این برنامه حیاتی بیش از پیش احساس می‌شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته جهانی واکسیناسیون با شعار «برای همه نسل‌ها؛ واکسن‌ها مؤثرند»، از عموم مردم شریف ایران اسلامی دعوت می‌نمایم با مراجعه به‌موقع به مراکز و پایگاه‌های بهداشتی، نسبت به تکمیل برنامه واکسیناسیون فرزندان خود اقدام نمایند. همچنین از مجاهدت‌های صادقانه همکاران نظام سلامت که در شرایط حساس، تداوم این خدمت حیاتی را تضمین نمودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.»