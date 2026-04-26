اقدامات ضدامنیتی در پوشش فعالیتهای صنفی
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از برخورد پلیس با سوءاستفادهکنندگان از ماهوارههای اینترنتی در پوشش صنفی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت گفت: پیرو اخبار و اطلاعات مردمی مبنی بر استفاده غیرمجاز از تجهیزات اینترنت ماهوارهای، ماموران اداره اماکن سازمان اطلاعات پلیس پایتخت به یکی از مجتمعهای تجاری در شمال غرب تهران مراجعه کردند.
در بررسیهای انجام شده، سه واحد صنفی که از تجهیزات ماهوارهای غیرمجاز استفاده میکردند، شناسایی شدند.
بر اساس بررسیهای میدانی، مشخص شد؛ برخی متصدیان این واحدها، علاوه بر اهداف ادعایی مانند ارتباط با بازارهای مالی، اقدام به برقراری ارتباط مستمر با شبکههای معاند و ضدانقلاب کرده و حتی یکی از آنها طی ۱۹ مرحله ارتباط با این شبکهها اقدام به ارسال فیلمهای مربوط به جنگ رمضان بویژه محل مورد اصابت قرار گرفته کرده است؛ لذا با توجه به جرم مشهود و تهدید علیه امنیت ملی، واحدهای صنفی مذکور توسط پلیس پلمپ و فعالیت آنها متوقف شد.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تاکید دوباره بر غیرقانونی بودن استفاده از تجهیزات اینترنت ماهوارهای غیرمجاز، بهویژه در شرایط حساس جنگی، اعلام کرد: ادامه این اقدامات میتواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
پلیس اماکن در همکاری با معتمدین محلی، طرحهای نظارتی خود را ادامه خواهد داد و به افراد سودجویی که در پوشش فعالیتهای صنفی قصد اقدامات ضد امنیتی دارند، اجازه فعالیت نخواهد داد.