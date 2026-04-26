بارش باران و رعد و برق در ۱۸ استان

به گزارش ایلنا، در سه روز آینده در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، ایلام، خوزستان، قزوین، البرز، تهران، اصفهان و استان‌های ساحلی خزر، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود.

روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه نیز سامانه بارشی در برخی نقاط شمال غرب، غرب، سواحل شمال، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز سبب بارش می‌شود.

در سه روز آینده در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

در دو روز آینده خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و از دوشنبه تا چهارشنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد، گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۶ و کمینه دمای آن به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

