سازمان هواشناسی اعلام کرد:
بارش باران و رعد و برق در ۱۸ استان
سازمان هواشناسی برای سه روز آینده برای تهران و ۱۷ استان واقع در مناطق غربی، مرکزی و شمال غرب کشور بارش باران و رعد و برق پیش بینی کرد.
به گزارش ایلنا، در سه روز آینده در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، ایلام، خوزستان، قزوین، البرز، تهران، اصفهان و استانهای ساحلی خزر، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی میشود.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز سامانه بارشی در برخی نقاط شمال غرب، غرب، سواحل شمال، شمال شرق و دامنههای جنوبی البرز سبب بارش میشود.
در سه روز آینده در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی میشود.
در دو روز آینده خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان و از دوشنبه تا چهارشنبه دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، در بعضی ساعتها افزایش وزش باد، گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۶ و کمینه دمای آن به ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.