وزیر آموزش و پرورش:
مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به پایگاههای فعال تربیتی و فرهنگی تبدیل شوند
وزیر آموزش و پرورش در نشست با مدیران و مشاوران ستادی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با تأکید بر نقش راهبردی این نهاد در تربیت نسل آینده، خواستار مستندسازی خدمات، توسعه حضور میدانی، بازطراحی تولیدات فرهنگی و تبدیل مراکز کانون به پایگاههای فعال فرهنگی و تربیتی شد و گفت: هیچ اقدامی جای ارتباط مستقیم با کودک و نوجوان را نمیگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز، 5 اردیبهشت ماه در نشست با مدیران، معاونان و مشاوران ستادی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با قدردانی از فعالیتهای انجامشده در ستاد و استانها، اظهار کرد: عملکرد اخیر کانون نشان داد این مجموعه از ظرفیتی گسترده برای اثرگذاری فرهنگی، تربیتی و اجتماعی برخوردار است و میتواند در شرایط مختلف، نقشی مؤثر و جریانساز ایفا کند.
وی با اشاره به برنامههای اجراشده در ماههای گذشته، افزود: از برگزاری آیینها و پویشهای فرهنگی تا حضور میدانی در استانها، تولیدات هنری، برنامههای جاری مراکز و اقدامات خلاقانه، همگی نشاندهنده ظرفیت بالای کانون در خدمترسانی به جامعه هدف یعنی کودکان و نوجوانان است.
کاظمی با تأکید بر ضرورت ثبت این تجربیات، گفت: لازم است مجموعه اقدامات انجامشده در قالب اثری مستند با عنوانهایی همچون روایت خدمت یا روایت حضور، تدوین شود تا خدمات کانون بهصورت دقیق ثبت و در اختیار افکار عمومی، نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیر قرار گیرد.
وی ادامه داد: هر استان میتواند سهم مشخصی در این مجموعه داشته باشد و جلوههای حضور کودکان و نوجوانان، فعالیت مراکز و اقدامات فرهنگی انجامشده در این دوره را در قالب کتابچهای جامع ارائه کند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مأموریتهای کانون در دو حوزه امروز و آینده، تصریح کرد: در بخش جاری باید فعالیتهای موجود با آسیبشناسی، تقویت، توسعه و عمقبخشی دنبال شود، اما در حوزه آینده نیازمند طراحیهای نو و حرکتهای تحولی هستیم.
وی افزود: همه تولیدات آینده کانون از قصه و شعر کودکانه تا جشنوارههای قصهگویی، نمایشنامهنویسی، کتاب، فیلم، محصولات هنری و برنامههای آموزشی باید متناسب با نیازهای نسل جدید بازآفرینی و روزآمد شود.
کاظمی با تأکید بر ضرورت تحول در محتوای آموزشی، بهویژه در حوزه آموزش زبان، گفت: این ظرفیت میتواند علاوه بر آموزش، بستری برای انتقال مفاهیم فرهنگی، هویتی و ارزشی باشد و باید از محتواهای صرفاً خنثی عبور کرد و به سمت تولید محتواهای غنی و اثرگذار رفت.
وی همچنین خواستار طراحی جشنوارههای جدید در حوزه شعر، قصه، کتاب، فیلم، نمایشنامه و تولید محتوا شد و اظهار کرد: کانون میتواند محور شکلگیری جریان تازهای در عرصه فرهنگ کودک و نوجوان باشد.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استمرار خدمترسانی در همه شرایط، گفت: یکی از مأموریتهای اصلی کانون این است که در هر وضعیت، خدمات فرهنگی و تربیتی به کودکان و نوجوانان متوقف نشود؛ چرا که این قشر در بحرانها هم آسیبپذیرترین گروه هستند و هم ظرفیت بالایی برای خلق امید، نشاط و مقاومت اجتماعی دارند.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که بسیاری از فرصتهای تربیتی در دل تهدیدها شکل میگیرد و باید از این موقعیتها برای تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و تربیت نسل آینده بهره گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت حضور میدانی، تصریح کرد: تولید محتوا ارزشمند است، اما هیچ چیز جای ارتباط مستقیم و چهرهبهچهره با کودک و نوجوان را نمیگیرد. باید از ظرفیت محلات، مساجد، مراکز فرهنگی، خیابانها و فضاهای عمومی برای اجرای برنامههای تربیتی و فرهنگی استفاده شود.
وی پیشنهاد کرد برنامههایی همچون قصهگویی، شعرخوانی، نمایش سیار، بازیهای کودکانه، نقاشی، اهدای بستههای فرهنگی و برنامههای هنری در محیطهای عمومی گسترش یابد تا ارتباط کانون با جامعه هدف تقویت شود.
کاظمی همچنین بر تبدیل مراکز کانون به پایگاههای فعال فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و گفت: همه ظرفیتهای موجود باید برای پشتیبانی فرهنگی، تقویت روحیه اجتماعی و گسترش فعالیتهای تربیتی بهکار گرفته شود.
وی در ادامه با قدردانی از مدیرعامل، هیأت مدیره، مدیران کل استانی و کارکنان کانون، اظهار کرد: همدلی میان صف و ستاد، حمایت هیأت مدیره و تلاش نیروهای اجرایی سرمایه اصلی این مجموعه است و نتایج این انسجام در برنامههای موفق اخیر بهخوبی نمایان شده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید با بهرهگیری از همه ظرفیتهای خود، به نهادی پویا، امیدآفرین، خلاق و اثرگذار در تربیت نسل آینده کشور تبدیل شود.