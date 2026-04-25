خسارت به ۲۶ مجموعه ورزشی تهران در پی حملات اخیر

به گزارش ایلنا، محمد مشهدی یاری معاون اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران، ضمن تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های ورزشی پایتخت در شرایط کنونی، به تبیین اقدامات این سازمان برای بازگرداندن نشاط به میان شهروندان پرداخت.

یاری با اشاره به آمار اماکن تحت پوشش شهرداری اظهار داشت: از مجموع ۱۶۰ مجموعه ورزشی که به طور مستقیم زیر نظر سازمان ورزش شهرداری تهران فعالیت می‌کنند، متأسفانه ۲۶ مجموعه دچار آسیب شده و ۳ مجموعه نیز به طور کامل با خاک یکسان شده است.

وی همچنین به خسارات لجستیکی وارد شده اشاره کرد و افزود: انبار اصلی سازمان در محدوده پارک لاله هدف قرار گرفت که در پی آن، تمامی تجهیزات ورزشی و اقلام بهداشتی و شوینده (از جمله کلر و مواد مورد نیاز استخرها) از بین رفت. با این حال، با همت مدیران و بخش مهندسی، اکثر مجموعه‌های آسیب‌دیده به سرعت بازسازی و به چرخه خدمات‌رسانی بازگشته‌اند.

معاون سازمان ورزش شهرداری تهران تأکید کرد که به جز مجموعه‌هایی که به طور کامل تخریب شده‌اند، سایر اماکن ورزشی در حال حاضر فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.

وی تصریح کرد: تلاش‌ها برای ساماندهی حداکثری و بازگشت به ظرفیت ۱۰۰ درصدی خدمات‌رسانی با جدیت ادامه دارد.

یاری در یک برنامه رادیویی به مسئولیت اجتماعی سازمان ورزش در قبال شهروندانی که خانه یا خانواده خود را در جریان جنگ از دست داده‌اند، اشاره کرد و گفت: بسیاری از شهروندان عزیز ما در حال حاضر در هتل‌ها اسکان پیدا کرده‌اند. ما برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داده‌ایم تا با اعزام تیم‌های ورزشی و ایجاد امکانات تفریحی در این مراکز، به حفظ روحیه، شادابی و سلامت روان این عزیزان کمک کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحمل شرایط دوری از خانه و از دست دادن عزیزان بسیار دشوار است؛ لذا وظیفه ماست که از طریق ورزش و تفریحات سالم، نشاط را به زندگی این عزیزان بازگردانیم. تمامی مجموعه‌های فعال ورزشی شهر نیز با آمادگی کامل پذیرای این شهروندان هستند.

