وزیر آموزشوپرورش:
با گزارشهای پراکنده و سامانههای ناکارآمد نمیتوان آموزشوپرورش را مدیریت کرد
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر صیانت از حقوق فرهنگیان گفت: نباید اجازه داد حق هیچ معلمی تضییع شود واگر مدیری، مسئولی یا بخشی موجب نادیده گرفتن حقوق معلمان یا تضییع حقوق نظام تعلیم و تربیت شود، باید با قاطعیت با آن برخورد کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در دیدار با همکاران ادارهکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، با تأکید بر نقش کلیدی نظام نظارت در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت، افزود: حوزههای بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی یکی از بازوهای مهم و راهبردی وزارت آموزشوپرورش هستند و میتوانند مسیر حرکت دستگاه را اصلاح و تقویت کنند.
وی بیان کرد: این سه حوزه در کنار یکدیگر نشان میدهند آموزشوپرورش در چه جایگاهی قرار دارد، نقاط قوت و ضعف کجاست و برای رسیدن به اهداف چه اصلاحاتی باید انجام شود.
کاظمی با بیان اینکه اگر مجموعه بازرسی درست عمل کند، بهترین مشاور برای رئیس دستگاه خواهند بود، اظهار کرد: وزارت آموزشوپرورش نیازمند نظام نظارتی مقتدر، دقیق، عادلانه و مسئلهمحور است تا بتواند از بروز انحراف و ضعف مدیریتی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: دفاع از حقوق معلمان و دفاع از حقوق دستگاه، هر دو یک ضرورت است.
کاظمی با انتقاد از شیوههای سنتی در ارزیابی عملکرد، تصریح کرد: با گزارشهای پراکنده و سامانههای ناکارآمد نمیتوان نظام بزرگی مانند آموزشوپرورش را مدیریت کرد بلکه باید شبکه ارزیابی هوشمند، برخط، لحظهای و همهجانبه تا سطح مدرسه ایجاد شود و سامانههای شکایات، نظارت و ارزیابی به یکدیگر متصل باشند.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اهمیت زمان در تصمیمگیریها، گفت: اگر رسیدگیها و اقدامات در زمان مناسب انجام نشود، اثربخشی خود را از دست میدهد. در موضوعاتی مانند استخدام، رتبهبندی و مطالبات فرهنگیان، زمان تصمیمگیری بسیار مهم است.
وی درباره پروژه مهر نیز گفت: اجرای این طرح باید مبتنی بر آسیبشناسی سال گذشته، نگاه آیندهنگر و رویکرد تحولگرایانه باشد. کمیتهها باید مأموریت مشخص، خروجی قابل سنجش و ارزیابی دقیق داشته باشند.
کاظمی تأکید کرد: مدیران موفق باید تشویق شوند و در مقابل، با ضعف عملکرد، کمکاری و ترک فعل نیز باید برخورد شود. رویکرد اصلی پیشگیرانه است اما در موارد لازم برخورد جدی ضروری است.
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه ارزیابی عملکرد یک دانش تخصصی است، گفت: بدون بهرهگیری از پژوهشهای علمی، نیروهای متخصص، فناوری نوین و تجربیات موفق جهانی نمیتوان نظام ارزیابی کارآمد ایجاد کرد.
وی، انسجام، همدلی و کار تیمی را مهمترین سرمایه هر دستگاه دانست و خاطرنشان کرد: اگر نیروها بر مدار منافع سازمانی و تخصص کنار هم قرار گیرند، موفقیت حتمی خواهد بود. امروز آموزشوپرورش بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همافزایی و همدلی نیاز دارد.