خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ۵۰ درصدی یارانه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

کد خبر : 1777736
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از رشد ۵۰ درصدی یارانه مددجویان در مجلس و افزایش سهم بودجه این سازمان از ۱.۷ به ۲.۱۱ درصد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی در جریان سفر به استان گلستان در جلسه شورای اداری علی‌آبادکتول اظهار کرد: پیش از این، سهم بهزیستی از بودجه عمومی کشور ۱.۷ درصد بود که امسال این میزان به ۲.۱۱ درصد افزایش یافته و یارانه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در مجلس شورای اسلامی افزایش ۵۰ درصدی داشته است.

وی تاکید کرد: افزایش اعتبارات و راه‌اندازی صندوق حمایت شغلی، نشان‌دهنده توجه بیشتر به سازمان بهزیستی و جامعه هدف این سازمان است و امید می‌رود با تخصیص این منابع، شاهد بهبود چشمگیر در وضعیت معیشتی و توانمندسازی هرچه بیشتر مددجویان و افراد معلول باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه به راه‌اندازی صندوق حمایت و ضمانت از فرصت‌های شغلی مددجویان دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: این صندوق با هدف توانمندسازی اقتصادی مددجویان شکل گرفته و هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار اختصاص یافته است.

حسینی گفت: ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد معلول در کشور زندگی می‌کنند که ۱۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

وی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه سازمان بهزیستی، اظهار کرد: غربالگری رایگان اختلالات چشم، گوش، اوتیسم و سلامت زنان توسط بهزیستی انجام می‌شود و در زمینه تنبلی چشم هم با اقدامات صورت گرفته، میزان شیوع این عارضه در کشور از میانگین جهانی چهار درصد به ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی به خدمات شبانه‌روزی مراکز تحت پوشش این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش در پنج هزار و ۲۰۰ مرکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و در ایام جنگ با نگرانی فراوان، ۲۰۰ هزار کودک تحت پوشش بهزیستی به نقاط امن منتقل شدند.

براساس گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، حسینی همچنین از اختصاص بودجه پایدار برای اورژانس اجتماعی برای اولین بار در بودجه امسال خبر داد و افزود: گسترش در تمام سطوح اداری و ساختاری اورژانس اجتماعی بلامانع اعلام شده که این اقدام گامی مهم برای تقویت خدمات حمایتی و پیشگیرانه این حوزه خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید