واریز ۶۵ میلیون برای ۶ هزار نوعروس تحت حمایت کمیته امداد

رئیس کمیته امداد با اشاره به شرایط حساس کشور پس از جنگ تحمیلی سوم، به بیانیه راهبردی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در ۲۱ اسفند ۱۴۰۴، بر ضرورت یاری به آحاد ملت و تقویت ساختارهای مردمی تأکید فرمودند و در پی این فرمان، قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل با شتابی مضاعف تشکیل شد تا پاسخی جامع به نیازهای حمایتی و اجتماعی جامعه در برهه کنونی باشد.

وی در تشریح خدمات ارائه شده در این ایام گفت: با فعال‌سازی هشت هزار آشپزخانه مهدوی، ۲۰ میلیون پرس غذای گرم و ۲۴ میلیون افطاری ساده میان نیازمندان و آسیب‌دیدگان توزیع شد همچنین توزیع ۵۶۰ هزار بسته معیشتی و فعالیت ۵۰۰ موکب، گوشه‌ای از حماسه همدلی مردم بود که طی آن مراکز نیکوکاری موفق شدند بیش از ۶ هزار میلیارد تومان کمک‌های مردمی را مدیریت و توزیع کنند.

بختیاری با ارائه آماری دقیق از خسارات وارده به منازل مددجویان در پساجنگ، از شناسایی ۴ هزار و ۸۲۹ خانوار آسیب‌دیده خبر داد و افزود: ۲۲ واحد مسکونی ۱۰۰ درصد تخریب شده است که با همکاری بنیاد مسکن تا شهریور امسال بازسازی و تحویل می‌شود.

وی ادامه داد: تعمیرات کلی ۶۹۴ واحد و تعمیرات جزئی ۲ هزار و ۳۴۴ واحد دیگر که بر اثر موج انفجار آسیب دیده‌اند، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ به اتمام خواهد رسید و جبران خسارت لوازم خانگی ۳۸۲ خانوار و بازسازی ۶۱۶ طرح اشتغال آسیب‌دیده نیز در دستور کار فوری قرار دارد.‌

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از اختصاص وام قرض‌الحسنه اشتغال به عموم آسیب‌دیدگان (حتی غیرمددجویان) خبر داد و تصریح کرد: شهروندانی که در دهک‌های درآمدی یک تا پنج قرار دارند و کسب‌وکارشان در جنگ اخیر آسیب دیده، می‌توانند با مراجعه به سامانه hayat.emdad.ir ، نسبت به ثبت‌نام و دریافت تسهیلات اقدام کنند.‌

وی در راستای تأکیدهای رهبر معظم انقلاب بر تداوم جریان زندگی، از واریز مبلغ ۶۵ میلیون تومان برای۶ هزار نوعروس تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: این اعتبار جهت تأمین جهیزیه و با هدف حفظ کرامت و آزادی عمل این عزیزان در انتخاب کالا، به‌صورت مستقیم واریز شده است.

بختیاری به اهمیت سلامت روان در پساجنگ اشاره کرد و گفت: سامانه تلفنی ۱۶۰۵ با بهره‌گیری از ۱۷۰ مشاور مجرب، تاکنون به ۳۰ هزار نفر از هموطنانی که دچار استرس یا آسیب‌های روانی ناشی از حوادث اخیر شده‌اند، خدمات مشاوره‌ای و روان‌بخشی ارائه داده است تا تاب‌آوری اجتماعی در این مناطق تقویت شود.‌