واکنش به اختلالات فنی در ثبت سفارش کتب درسی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که علت ثبت سفارس کتاب درسی به دلیل برخی اختلالات فنی و اینترنتی است که به زودی برطرف می‌شود.

به گزارش ایلنا از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، قطعی‌های مقطعی دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به دلیل برخی از اختلالات فنی است که این سازمان با هماهنگی به عمل آمده با بخش‌های مرتبط در حال پیگیری برای رفع مشکل است؛ از این رو با توجه به بازه زمانی اعلام شده و فرصت کافی، خانواده‌ها هیچگونه نگرانی بابت ثبت سفارش کتاب‌های درسی فرزندان خود نداشته باشند.

آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز شد که در مرحله نخست دانش آموزان پایه‌های دوم تا ششم دوره ابتدایی و دانش آموزان پایه‌های هشتم و نهم دوره اول متوسطه می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش مواد آموزشی به آدرس irtextbook.ir سفارش خود را ثبت کنند.

براین اساس متقاضیان می‌توانند طبق زمانی‌بندی‌ اعلام‌شده، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir، «پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش» به آدرس my.medu.ir و یا سامانه irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

اخبار مرتبط
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید