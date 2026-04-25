سازمان هواشناسی اعلام کرد:
تنگه هرمز در سه روز آینده مواج است
سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز (شنبه) در ارتفاعات زاگرس مرکزی، غرب کرمانشاه، ایلام، غرب خوزستان، شمال فارس، ارتفاعات کرمان، یزد و خراسان جنوبی، افزایش ابر و رگبار و رعد و برق انتظار میرود.
به گزارش ایلنا، امروز همچنین در شمال آذربایجانهای شرقی و غربی، اردبیل، مناطقی از گیلان، مازندران و گلستان، ابرناکی، وزش باد و بارش پراکنده و گاهی رعد و برق رخ میدهد.
فردا (یکشنبه) برای خراسان شمالی، برخی مناطق خراسان رضوی و شرق سواحل خزر، بارش پراکنده پیشبینی میشود و با ورود سامانه جدید به غرب کشور، در سواحل غربی دریای خزر، جنوب غرب، شمال غرب، دامنههای جنوبی البرز واقع در زوین، البرز، تهران و برخی مناطق مرکز، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
در سه روز آینده خلیجفارس و تنگه هرمز مواج است.
امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۶ و کمینه دمای آن به ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.