پلیس راه اعلام کرد
انسداد آزادراه پردیس_تهران به دلیل ریزش کوه/عملیات رهاسازی خودروها ادامه دارد
رئیس پلیس راه راهور فراجا از وقوع ریزش کوه در آزادراه پردیس_تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام این خبر اظهار داشت: در ساعت ۱۶:۴۰ روز چهارم اردیبهشتماه، وقوع ریزش کوه در آزادراه پردیس_تهران، محدوده قبل از تونل شماره یک، منجر به انسداد کامل مسیر شمال به جنوب این محور شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای پلیس راه، راهداری و امدادگران هلالاحمر در محل حاضر شده و اقدامات اولیه امدادی و ایمنسازی انجام شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به گرفتار شدن چند دستگاه خودرو در محدوده حادثه تصریح کرد: عملیات رهاسازی خودروها و پاکسازی مسیر همچنان ادامه دارد و تلاشها برای بازگشایی هرچه سریعتر محور در حال انجام است.
سردار کرمی اسد همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تردد خودروها از مسیر جایگزین جاده قدیم پردیس–تهران هدایت میشود.
وی در پایان با اشاره به ایجاد ترافیک در این محور از رانندگان و مسافران خواست ضمن حفظ آرامش و صبوری، با مأموران پلیس و نیروهای امدادی همکاری لازم را داشته باشند تا عملیات امدادرسانی و بازگشایی مسیر در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد.