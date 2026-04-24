انسداد آزادراه پردیس_تهران به دلیل ریزش کوه/عملیات رهاسازی خودروها ادامه دارد

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای پلیس راه، راهداری و امدادگران هلال‌احمر در محل حاضر شده و اقدامات اولیه امدادی و ایمن‌سازی انجام شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به گرفتار شدن چند دستگاه خودرو در محدوده حادثه تصریح کرد: عملیات رهاسازی خودروها و پاکسازی مسیر همچنان ادامه دارد و تلاش‌ها برای بازگشایی هرچه سریع‌تر محور در حال انجام است.

سردار کرمی اسد همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تردد خودروها از مسیر جایگزین جاده قدیم پردیس–تهران هدایت می‌شود.

وی در پایان با اشاره به ایجاد ترافیک در این محور از رانندگان و مسافران خواست ضمن حفظ آرامش و صبوری، با مأموران پلیس و نیروهای امدادی همکاری لازم را داشته باشند تا عملیات امدادرسانی و بازگشایی مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.