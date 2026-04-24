حکم قصاص قاتل شهید وکیلی اجرا شد

وکیل محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی از رأی صادره درخواست فرجام خواهی نموده و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

معاون حقوقی، امور مجلس و دولت فراجا عنوان داشت: در راستای پیگیری ویژه معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و مکاتبه صورت گرفته با پیگیری‌های مستمر و موثر کارشناسان حقوقی، رأی دادگاه بدوی مبنی بر حکم قصاص متهم را عیناً تایید و ابرام می‌کند.

سردار ملک زاده افزود: با مکاتبه و پیگیری کارشناسان حقوقی این معاونت و با تشریفات قانونی، حکم قصاص قاتل شهید والامقام در سحرگاه روز پنجشنبه تاریخ سوم اردیبشهت در محوطه زندان شهرستان کرج اجرا شد.

شهید محمد مهدی وکیلی از ماموران جان برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان چهارباغ بود که در حین انجام ماموریت در روز یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در درگیری با قاچاقچی مواد مخدر به فیض رفیع شهادت نائل گشت.