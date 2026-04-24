به گزارش ایلنا، مهدی چمران در سخنرانی اش در پیش خطبه‌ نماز جمعه امروز تهران ضمن تبریک و تسلیت شهادت امام شهید رهبر انقلاب و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: امیدواریم همچنان که خون امام حسین(ع) تحول بزرگی را در جهان اسلام به وجود آورد، خون امام شهید انقلاب هم سبب تحولات بزرگی شود که این اتفاق رخ خواهد داد. دیدید که مردم کشور ما چگونه برخواستند و نیروهای مسلح ما چه کردند. ملت ایران در جهان به عنوان ملت نمونه شناخته شده است و این مسیر می‌تواند الگوی جهان لقب بگیرد.

وی با اشاره به در پیش بودن روز شوراها تصریح کرد: ۹ اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراهاست؛ رهبر انقلاب امام خمینی (ره) در چنین روزی دستور داد که قانون شوراها را تدوین و اجرا کنند. این کار در آن زمان به دلیل جنگ تحمیلی عملیاتی نشد، اما بالاخره در سال ۱۳۷۸ اولین انتخابات شوراها برگزار و تشکیل شد و اکنون در ششمین دوره شوراهای شهر و روستا قرار داریم. حرکت و وجود شوراها در شهر و روستاهای کشور تحول بزرگی را در همه زمینه‌ها به وجود آورد. خوشبختانه سپردن کار به شوراها و شهرداری‌ها و تصویب این قانون که شهرداری‌ها به صورت خودکفا کار کنند، حرکت بزرگی را به وجود آورد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در شورای ششم تحولات و برنامه‌های عمرانی زیادی دنبال شد؛ پروژه‌هایی در شورای قبلی خوابیده بود و کارگاه‌هایشان جمع شده بود و در این دوره مجددا راه اندازی و در نهایت به افتتاح رسید. طی روزهای آینده پروژه امتداد بزرگراه یادگار امام (ره) افتتاح می‌شود. در میدان فتح کار بسیار مشکل و پیچیده بود که انجام شد و آزادراه شهید شوشتری نیز آماده افتتاح است که به دلیل جنگ تحمیلی متوقف شده‌ است.

وی همچنین به بزرگراه شهید بروجردی و تعداد دیگری از بزرگراه‌ها، پل‌ها و تونل‌ها اشاره کرد که به اجرا در خواهند آمد و گفت: اقداماتی که انجام شد خدمت کوچکی به مردمی است که طی این روزها نشان دادند چقدر در مقابل دشمن مقاوم هستند و پشتیبان نیروهای مسلح هستند. باید سپاسگزار این نعمت بزرگ باشیم که چنین مردمی را در کنار خود داریم.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: همه مردم پشت سر رهبری و برای حمایت از رزمندگانشان و انتقام خون امام شهید در میدان‌ها حاضر هستند و نمونه‌ای را به دنیا نشان دادند و ان‌شاءالله این روند را ادامه دهند. شهرداری تهران هم تلاش کرده هرجایی که اصابت موشک‌ها در سطح شهر تهران بود اولین گروهی باشد که در صحنه حضور داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری طی جنگ اخیر از مردم در هتل‌ها پذیرایی کرد و برنامه ریزی مدونی انجام شده تا خانه‌های آسیب دیده را بازسازی کند، اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد آسیب‌های جزئی انجام شده و این یک خدمت کوچک در مقابل شجاعت و عظمت ملت ماست. ما وظیفه خود می‌دانیم که به مردم خدمت کنیم و قدر دان فرمان حضرت امام برای آغاز به کار شوراها هستیم و به روح رهبر کبیر انقلاب اسلامی سلام و درود می‌فرستیم. دفاع مقدس دوم تجربه‌ای برای دفاع مقدس سوم بود و امیدواریم بتوانیم خدمت گذار شایسته‌ای برای مردم شریف مان باشیم.

وی در پایان فرمان امام خمینی (ره) در خصوص شوراها را بیان کرد و گفت: امام فرمودند «من از شما می‌خواهم که در تشکیل و تقویت شوراها تلاش کنید و بادقت و فداکاری در راه درست اعتلای مملکت اقدام نمایید.» ما نیز امیدواریم با کمک و همت مردم هر آنچه که انجام می‌دهیم نتایج ارزنده‌ای داشته باشد؛ به پشتوانه مردم مقابل دشمن ایستادیم و آن‌ را به لطف الهی و همت مردم و به بهای خون پاک شهدا به زانو در آورده‌ایم و محکم تر این مسیر را ادامه خواهیم داد تا حقوق خود را در تنگه هرمز و خلیج فارس بتوانیم بستانیم تا کشوری آباد بسازیم.

انتهای پیام/