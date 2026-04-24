دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه منزل شمال و غرب تهران

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: کارآگاهان معاونت جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شدند با انجام اقدامات مستمر پلیسی، اعضای سابقه دار و حرفه‌ای سرقت مسلحانه از منازل در مناطق شمال و غرب تهران را دستگیر کنند.

بنابر اعلام پلیس، با دستگیری چهار نفر از اعضای این گروه از سارقین مسلح در چندین عملیات جداگانه در سایر استان های کشور، دستگیری سرکرده گروه در دستور کار قرار گرفت.

سرکرده گروه که با اطلاع از دستگیری سایر اعضای گروه و همدستانش متواری و زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته بود، در عملیاتی غافلگیرانه در ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ ، در شرق تهران و در محله گلبرگ، در حالی که قصد فرار و درگیری با پلیس را داشت، با شلیک گلوله پلیس زمین گیر و دستگیر شد.



بنا بر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بر اساس تحقیقات صورت گرفته، متهمان به خصوص سرکرده باند به ارتکاب چندین فقره سرقت مسلحانه از منازل شهروندان اعتراف صریح داشته اند که در حال حاضر تحقیقات تکمیلی در خصوص شناسایی دقیق محل های سرقت در دستور کار کارآگاهان مبارزه با سرقت های مسلحانه معاونت جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

