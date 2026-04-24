استاندار تهران هم توییت پزشکیان و قالیباف را بازنشر کرد

به گزارش ایلنا از استانداری تهران، محمد صادق معتمدیان روز جمعه در پیام خود آورده است: ‌در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛‌ همه ما "ایرانی" و "انقلابی" هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. ‌یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.

همچنین روز گذشته سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنشر پُست رئیس جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

«این پیام رییس‌جمهور منتخب ملت ایران ، صدای یکپارچه میدان، خیابان و دیپلماسی است".

"دشمنان ایران زخم خورده وحدت و انسجام ملی هستند. بیش از پیش در آن بکوشیم".

دکتر پزشکیان با انتشار پستی در صفحه ایکس نوشته بود:

«در ایران، تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین دولت و ملت با تابعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»

این توئیت در میانه القای وجود اختلاف میان مسئولان، از سوی قالیباف و اژه ای روسای قوای مقننه و قضائیه و معاون اول رئیس جمهور تکرار شد.

