استاندار تهران هم توییت پزشکیان و قالیباف را بازنشر کرد
محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در همراهی با وحدت میان مردم ومسئولان کشورمان پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا از استانداری تهران، محمد صادق معتمدیان روز جمعه در پیام خود آورده است: در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ همه ما "ایرانی" و "انقلابی" هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.
#ایران_ما
همچنین روز گذشته سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنشر پُست رئیس جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
«این پیام رییسجمهور منتخب ملت ایران ، صدای یکپارچه میدان، خیابان و دیپلماسی است".
"دشمنان ایران زخم خورده وحدت و انسجام ملی هستند. بیش از پیش در آن بکوشیم".
دکتر پزشکیان با انتشار پستی در صفحه ایکس نوشته بود:
«در ایران، تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین دولت و ملت با تابعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»
این توئیت در میانه القای وجود اختلاف میان مسئولان، از سوی قالیباف و اژه ای روسای قوای مقننه و قضائیه و معاون اول رئیس جمهور تکرار شد.