وزیر آموزش و پرورش:
روایات جنگ اخیر وارد کتابهای درسی میشود
وزیر آموزش و پرورش از تشکیل کارگروهی برای انعکاس روایات جنگ تحمیلی سوم در کتب درسی خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی دراین باره اظهارکرد: تلاش خواهیم کرد که یاد و نام شهدا و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم در کتب درسی ما به زیبایی منعکس شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر نیز کارگروهی تشکیل دادیم، گرچه بسیاری از کتب درسی ما چاپ شده و آماده توزیع هستند، اما در حال انجام کارهای ویژهای هستیم تا بتوانیم روایاتی از مدرسه شجره طیبه میناب و بخشهایی از جنگ تحمیلی سوم و شهادت مقام معظم رهبری را در کتب درسی منعکس کنیم.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیر آموزش و پرورش افزود: ما این تاریخ را به زیبایی با استفاده از تمام ظرفیتها به تصویر خواهیم کشید و به نسل جدید منتقل خواهیم کرد.