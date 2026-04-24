به گزارش ایلنا، این نشست با هدف ایجاد بستر هم‌افزایی علمی، تبادل دیدگاه‌های تخصصی و بررسی مسائل کلان و چالش‌های اقتصادی صنعت داروسازی کشور در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شد.

در ابتدای این نشست، محمدمهدی مجاهدیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو، ضمن خوشامدگویی به حاضران، به نقش انجمن‌های علمی در ارتقای فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری حوزه دارو اشاره کرد و بر ضرورت تعامل مستمر میان نهادهای علمی و اجرایی تأکید داشت.

در ادامه، مهدی پیرصالحی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح وضعیت فعلی صنعت داروسازی کشور، به برخی شاخص‌ها و چالش‌های کلان اقتصاد دارو پرداخت و گفت: شرایط اقتصادی موجود، ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌ها و استفاده از تحلیل‌های کارشناسی و مبتنی بر شواهد را بیش از گذشته برجسته کرده است.

وی با اشاره به فشارهای ناشی از نوسانات ارزی، محدودیت منابع مالی و سازوکارهای قیمت‌گذاری، افزود: پایداری صنعت داروسازی و تأمین پایدار دارو مستلزم تصمیم‌گیری‌های دقیق، هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو، اظهار کرد: این انجمن می‌تواند به عنوان بازوی کارشناسی مؤثر در کنار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، در اصلاح ساختارهای اقتصادی حوزه دارو و ارتقای سیاست‌گذاری‌ها نقش‌آفرینی کند.

در حاشیه این نشست، محمدمهدی مجاهدیان گزارشی از عملکرد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه‌های مختلف به معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ارائه کرد.

بر اساس گزارش وبدا، در بخش پایانی این نشست نیز اساتید، اعضای انجمن و مدیران حاضر به طرح دیدگاه‌ها، نقدها و پیشنهادهای کارشناسی خود در موضوعاتی از جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری، پایداری زنجیره تأمین دارو، فرآیندهای بیمه‌ای و تقویت تولید داخلی پرداختند و بر لزوم تداوم گفت‌وگوهای تخصصی در این حوزه تأکید شد.

