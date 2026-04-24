جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد
ترافیک روان در جادههای شمالی کشور
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام وضعیت عادی ترافیک در محورهای شمالی، از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای پرتردد کشور برای امروز- ۴ اردیبهشت ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچگونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است.
وی با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی طی امروز افزود: با توجه به افزایش بار ترافیکی و بنابر صلاحدید مأموران پلیس راه، از ساعت ۱۱ صبح محدودیت تردد برای خودروها به مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال اعمال میشود. همچنین از ساعت ۱۲، ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.
به گفته وی، از ساعت ۱۴ امروز جمعه نیز محدودیتها در مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا میشود و این محدودیتها تا ساعت ۲۴ ادامه دارد. پس از این ساعت، مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد مجدداً دوطرفه خواهد شد.
سرهنگ محبی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یکطرفه وجود دارد.
وی در ادامه درباره محور هراز نیز گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان با تصمیم مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از اعمال محدودیت در محور فشم خبر داد و بیان کرد: برای امروز جمعه ۴ اردیبهشتماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، تردد در انتهای این محور (محدوده پل حاجیآباد تا ابتدای پیچ آریانا) بهصورت یکطرفه به سمت خروجی فشم اجرا میشود.
وی در پایان به انسداد یکی از محورهای شریانی اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستانآباد–میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام میشود.
سرهنگ محبی از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج پرهیز کنند و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت جادهها مطلع شوند.