به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: در این دوره، علاوه بر حضور میدانی کادر سلامت، تمامی هزینه‌های درمان مجروحان نیز به‌صورت رایگان پوشش داده شد که از ویژگی‌های مهم عملکرد نظام سلامت در شرایط جنگی به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر لزوم جبران خسارات وارده به زیرساخت‌های سلامت افزود: آمبولانس‌های آسیب‌دیده، مراکز درمانی تخریب‌شده و سایر خسارات حوزه سلامت باید در سریع‌ترین زمان ممکن جبران شود. در کنار آن، ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت و آمادگی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده از اولویت‌های جدی است.

محمدبیگی با اشاره به نقش فناوری در مدیریت بحران تصریح کرد: استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین در حوزه سلامت، به‌ویژه در شرایط اضطراری، ضروری است و باید زیرساخت‌های لازم در این زمینه تقویت شود.

وی یکی از نکات قابل توجه در این دوره را بازگشت نیروهای متخصص به کشور دانست و گفت: برخلاف برخی نگرانی‌ها درباره مهاجرت نخبگان، در جریان این جنگ شاهد حضور پزشکان و متخصصانی از نقاط مختلف جهان بودیم که برای کمک به مردم به کشور بازگشتند. حتی نیروهای بازنشسته نیز مجددا به میدان خدمت بازگشتند که این موضوع از نقاط درخشان این دوره محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مقایسه این دوره با تجربیات گذشته افزود: در جنگ‌های قبلی، به‌ویژه در ابتدای بحران، نوعی شوک در میان نیروهای جوان مشاهده می‌شد، اما در این دوره به‌دلیل تجربه‌های پیشین، آمادگی بالاتری در میان کادر سلامت وجود داشت و خدمات‌رسانی با انسجام بیشتری انجام شد.

وی بر ضرورت توجه ویژه به معیشت و جایگاه شغلی کادر سلامت تأکید کرد و گفت: مجلس پیگیر است برای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه پرونده ایثارگری برای نیروهای حوزه سلامت که در این ایام به‌صورت فشرده و چندشیفته فعالیت داشتند، تشکیل شود. همچنین در نظر گرفتن کارانه‌های ویژه، مشوق‌های مالی و امتیازات خاص برای این گروه ضروری است.

محمدبیگی ادامه داد: امنیت شغلی، رفع کمبود نیروی انسانی به‌ویژه در حوزه پرستاری و بهبود شرایط استخدامی از دیگر مطالبات جدی کادر سلامت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی نارضایتی‌ها در حوزه پرداخت‌ها تصریح کرد: موضوع عدالت در پرداخت‌ها به‌ویژه در مقایسه میان گروه‌های مختلف از جمله کارکنان و اعضای هیات علمی، یکی از دغدغه‌های مهم است. هرچند تفاوت‌هایی در پرداخت‌ها طبیعی است، اما نباید به تبعیض منجر شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: در همین راستا، تذکرات لازم به مسئولان ذی‌ربط ارائه شده و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

