هوای تهران در شرایط قابل قبول

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روز جمعه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، همچنین میانگین این عدد در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۵۱ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.

همچنین از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت، ۱۱ روز در وضعیت «پاک» و ۲۵ روز در وضعیت «قابل قبول» قرار داشته است.

براساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم ‌می‌شود.

بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

