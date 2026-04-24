امتحانات نهایی دانش آموزان با فاصله ۱۵ روز بعد از صدور مجوز برگزار می شود

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سیدمصطفی آذرکیش اظهار کرد: هر زمانی که مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را برای برگزاری آزمون‌ها صادر کنند، حداقل ۱۵ روز بعد امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: اگر تغییری در زمان برگزاری امتحانات اتفاق بیفتد با همکاری نهادی‌هایی که تصمیم گیرندگان اصلی و وزارت علوم به عنوان برگزار کننده کنکور، انجام خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: اختیار برگزاری امتحانات دروسی که نهایی نیستند نیز به معلمان واگذار شده است.

وی همچنین درباره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز افزود: بر اساس مجموعه مصوبات ارزشیابی و برنامه ریزی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان بر اساس قوانین و مقررات مندرج در برنامه درسی ملی با معلمان است.

آذرکیش گفت: نظارت ارزشیابی دانش آموزان نیز با شورای مدارس است.

وی گفت: ارزشیابی از کلاس اول ابتدایی تا پایه دهم به غیر از پایه نهم که به صورت استانی است با معلمان است که نمرات پایانی را درج می کنند چون از میزان و شرایط آموزش کاملا آگاه هستند.

معاون آموزش متوسطه افزود: این معاونت نیز در آموزش و پرورش با تمام توان مجموعه فعالیت ها را تنظیم کرده است تا دانش آموزان بدون مشکل و با آرامش امتحانات خود را ارائه دهند.

