سردار رادان تاکید کرد:
برخورد قاطع با عوامل داخلی دشمن
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تحولات اخیر، از برخورد شدید با «عوامل داخلی دشمن» خبر داد و گفت: در دوره جنگی، بیش از ۹۰ سارق با تیراندازی پلیس مجروح و دستگیر و زمین گیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان در اظهاراتی با اشاره به اهداف دشمن از تحرکات اخیر، گفت: طراحی دشمن بر ایجاد شوک در کشور و تحریک مردم به حضور در خیابانها بود، اما این سناریو با حضور آگاهانه مردم خنثی شد.
وی با بیان اینکه برخی جریانهای داخلی همسو با دشمن تلاش داشتند از این شرایط سوءاستفاده کنند، افزود: این افراد تصور میکردند با تضعیف ساختار فرماندهی و ایجاد فضای روانی، میتوانند زمینه آشوب را فراهم کنند، اما این هدف محقق نشد.
فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی با اشراف اطلاعاتی، بهویژه در حوزه فضای مجازی، اقدامات این افراد را رصد کرده و با آنها برخورد کردهاند.
به گفته وی، در مواردی فاصله میان انتشار یک محتوای مسئلهدار تا شناسایی و دستگیری عامل آن، بسیار کوتاه بوده است.
رادان با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف از جمله مجموعههای اطلاعاتی و نظامی، تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی در فضای حقیقی و مجازی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و ضربات سنگینی به شبکههای مرتبط با دشمن وارد شده است.
وی همچنین به وضعیت جرایم در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی، دستور برخورد قاطع با سارقان صادر شد و پلیس با شدت بیشتری با این جرایم مقابله کرد. در همین راستا، بیش از ۹۰ سارق در حین ارتکاب جرم با تیراندازی زمینگیر و دستگیر شدند.
فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: برخلاف برخی پیشبینیها، در این دوره میزان سرقت نهتنها افزایش نیافت بلکه با کاهش نیز همراه بود که نشاندهنده اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه و حضور میدانی پلیس است.
رادان در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مردم در صحنه را عامل اصلی ناکامی دشمن دانست و گفت: مشارکت مردم در حمایت از کشور، یادآور صحنههایی از دوران دفاع مقدس بود و نشان داد که جامعه در بزنگاههای حساس، همراهی لازم را دارد.