به گزارش ایلنا، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: زمان ثبت‌نام آزمون سراسری ۱۴۰۵ در اوایل اردیبهشت‌ماه اعلام می‌شود و دفترچه راهنمای ثبت‌نام، شرایط و ضوابط آزمون سراسری ۱۴۰۵ هم‌زمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام منتشر خواهد شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری آزمون‌های سال ۱۴۰۵ یادآور شده بود: زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵، با عادی شدن شرایط کشور و پس از برگزاری آزمون‌های نهایی و هماهنگ کشوری برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش، اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرده بود: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در نمره کل نهایی آزمون سراسری لازم است امتحانات سراسری پایه های یازدهم و دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شود و نتایج آن در اختیار سازمان سنجش قرار بگیرد و پس از برگزاری آزمون های نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم درباره چگونگی برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ برنامه ریزی و اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

همچنین در این زمینه مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یادآور شده است: هر موقع که مراجع ذی‌صلاح مجوزهای لازم را برای برگزاری آزمون‌ها بدهند حداقل ۱۵ روز بعد امتحانات نهایی برگزار می‌شود و اگر تغییری در زمان‌ اتفاق بیافتد با همکاری نهادهایی که تصمیم گیرندگان اصلی هستند، انجام می‌شود. البته با وزارت علوم به جهت بحث کنکور در همراهی و همکاری هستیم و در طول این مدت هم پیگیری‌ها انجام شده است.

