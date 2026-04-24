سردار رادان:
حادثه اصفهان سند شکست دشمن بود
فرمانده انتظامی ایران با بیان اینکه حادثه اصفهان سندی بر شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی است، گفت: دشمن به دنبال دوقطبیسازی در کشور ماست و مردم باید در این خصوص هوشیار باشند.
به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان در یک برنامه تلویزیونی درباره حادثه اصفهان گفت: دشمن قصد داشت عملیات متحورانهای در کویر انجام دهد و پس از آن اعلام پیروزی کند تا نشان دهد کار تمام شده اما واقعیت چیز دیگری است. حادثه اصفهان سندی بر شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
او افزود: دشمن ما، دشمنی احمق است و فکر میکند با اقدامات کوتاهمدت و ناتوانیهای خودش میتواند بر ما غلبه کند. ترامپ هم اخیراً گفت که هیچ ارتشی نمیتواند عملیاتهایی مانند آنچه را ما انجام دادیم اجرا کند که این حرف نادرستی است. هیچ ارتشی در دنیا تا این حد ناتوان و بلاهتبار نیست.
سردار رادان تصریح کرد: خداوند به ما لطف کرد و بچههای سپاه، سربازان گمنام امام زمان و ارتش در کنار هم توانستند این عملیات را تکمیل کنند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به اقداماتی که پس از آن صورت گرفت اشاره کرد و گفت: پس از دریافت خبر تردد چندین هواپیما و بالگرد دشمن در آسمان، تیمهای مستقر در استانهای همجوار، از جمله چهارمحال و بختیاری و یزد آماده شدند و با استقرار در نقاط تعیینشده، آماده واکنش بودند. با هماهنگی کامل، نیروهای ما از دو جناح وارد عرصه شدند و عملیات پاکسازی را اجرا کردند.
فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه افزود: در این عملیات با استفاده از تجهیزات و استتار مناسب منطقه کنترل شد و دشمن از ادامه عملیات بازماند. این موفقیت مرهون تلاش و همت نیروهای امنیتی و نظامی است که با اراده قوی و هماهنگی کامل، توانستند این عملیات مهم را به انجام برسانند.
وی تصریح کرد: این اقدامات نشاندهنده قدرت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و مرهون حمایتهای رهبری و تلاش بیوقفه تمامی نیروهای امنیتی است.
سردار رادان خاطرنشان کرد: در جریان عملیات، با رویت پرواز چندین هواپیما از سمت جنوب اصفهان بلافاصله نیروهای ما با سلاحهای سبک و سنگین به سمت هدف تیراندازی کردند. این هواپیماها با ارتفاع پایین پرواز میکردند و در نتیجه، یکی از آنها دچار نقص فنی شد و ناچار به فرود اضطراری در فرودگاهی که قبلاً پاکسازی شده بود، شدند. این عملیات نشان داد که دشمن قصد داشت منطقه را پاکسازی و عملیاتهای احتمالی را انجام دهد.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه مردم در این روزها با تمام توان در میدانها حضور پیدا کردند، گفت: دشمن به دنبال دوقطبیسازی در کشور ماست و مردم باید در این خصوص هوشیار باشند. قطعا دشمن در موضوع مذاکره به دنبال دوقطبیسازی است و مذاکره نوعی مبارزه است و انشاءالله مذاکرهکنندگان ما همچون رزمندگان ما نقطهزن هستند.
سردار رادان در پایان از حمایتهای مردم و نیروهای مسلح تقدیر کرد و افزود: مردم ما با حضور و حمایت بینظیرشان در میدانهای مختلف نشان دادند که انقلاب و ارزشهای آن همچنان زنده است. از همه نیروهای نظامی، امنیتی و خانوادههای شهدا سپاسگزارم و آرزو میکنم که بهترینها نصیب آنها شود.