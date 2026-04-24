آخرین وضعیت آنفلونزا در کشور/ گردش سویه جدید کرونا در برخی از کشورها

قباد مرادی، رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درباره آخرین وضعیت آنفلونزا در کشور به خبرنگار ایلنا گفت: بر اساس داده های نظام رصد و دیده بانی عفونت های تنفسی در هفته چهارم فروردین سال جاری، بین ۷ تا ۸ درصد مراجعان بستری و سرپایی به مراکز درمانی بستری و سرپایی با شکایات علائم تنفسی مراجعه کرده اند. این نسبت برای این فصل و در مقایسه با طول سال غیرطبیعی و دور از انتظار نیست.

وی افزود: ۳/۸ درصد از افرادی که علائم عفونت های تنفسی داشته اند، مبتلا به انفلونزا بوده اند که نسبت به دو هفته گذشته که بیش از ۵ درصد بود ، روند کاهشی شده است. آنفلونزای نوع B عامل اغلب آنفلونزاهای این فصل بوده است.

به گفته وی یافته های موجود نشان دهنده حالت و یا وخامت غیر معمول بیماریهای تنفسی در گردش در کشور نیست.

رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت در ادامه خاطر نشان کرد: کمتر از ۱ درصد عامل عفونت های تنفسی در کشور کووید-۱۹ است.

مرادی در خصوص سویه جدید کرونا در جهان گفت: سویه جدید کرونا در جهان سیکادا از نوع اومیکرون است، اگر چه این سویه در دنیا گزارش شده و در برخی از کشورها در گردش است، با این حال چون سویه نگران کننده ای از نظر وخامت دسته بندی نشده است، در دنیا فقط تحت رصد قرار دارد

