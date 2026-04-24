در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
آخرین وضعیت آنفلونزا در کشور/ گردش سویه جدید کرونا در برخی از کشورها
رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: سویه جدید کرونا در جهان سیکادا از نوع اومیکرون است، با این حال چون سویه نگران کننده ای از نظر وخامت دسته بندی نشده است، در دنیا فقط تحت رصد قرار دارد.
قباد مرادی، رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درباره آخرین وضعیت آنفلونزا در کشور به خبرنگار ایلنا گفت: بر اساس داده های نظام رصد و دیده بانی عفونت های تنفسی در هفته چهارم فروردین سال جاری، بین ۷ تا ۸ درصد مراجعان بستری و سرپایی به مراکز درمانی بستری و سرپایی با شکایات علائم تنفسی مراجعه کرده اند. این نسبت برای این فصل و در مقایسه با طول سال غیرطبیعی و دور از انتظار نیست.
وی افزود: ۳/۸ درصد از افرادی که علائم عفونت های تنفسی داشته اند، مبتلا به انفلونزا بوده اند که نسبت به دو هفته گذشته که بیش از ۵ درصد بود ، روند کاهشی شده است. آنفلونزای نوع B عامل اغلب آنفلونزاهای این فصل بوده است.
به گفته وی یافته های موجود نشان دهنده حالت و یا وخامت غیر معمول بیماریهای تنفسی در گردش در کشور نیست.
رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت در ادامه خاطر نشان کرد: کمتر از ۱ درصد عامل عفونت های تنفسی در کشور کووید-۱۹ است.
مرادی در خصوص سویه جدید کرونا در جهان گفت: سویه جدید کرونا در جهان سیکادا از نوع اومیکرون است، اگر چه این سویه در دنیا گزارش شده و در برخی از کشورها در گردش است، با این حال چون سویه نگران کننده ای از نظر وخامت دسته بندی نشده است، در دنیا فقط تحت رصد قرار دارد