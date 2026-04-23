آغاز برنامه ملی دانشجویان زائر اولی به مشهد مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، تفاهم‌نامه‌ای میان رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و مدیرعامل یک شرکت سیاحتی، برای بهره‌مندی دانشجویان از ظرفیت «زائرسرای صادقیه» مشهد مقدس منعقد شد.

حجت‌الاسلام سید محمد طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، در این مراسم اعلام کرد: به لطف پروردگار و در سایه عنایات حضرت امام رضا (ع)، با همکاری شرکت مذکور، تعداد ۶ هزار نفر از دانشجویان زائر اولی، فعالان فرهنگی و سیاسی دانشگاه‌ها و دانشجویان شرکت‌کننده در اردوهای پس از سفر عمره در سال ۱۴۰۵ به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی افزود: دوره نخست این اعزام‌ها از ۱ تا ۳۱ خرداد ماه و دوره دوم از اول شهریور تا پایان آذر ماه برگزار می‌شود.

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه‌های دیگری نیز برای اعزام دانشجویان سفر اولی به مشهد مقدس قول‌های مساعدی داده‌اند که با تحقق این وعده‌ها، شاهد افزایش تعداد زائران دانشگاهی در سال آینده خواهیم بود.

انتهای پیام/