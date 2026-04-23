آغاز برنامه ملی دانشجویان زائر اولی به مشهد مقدس
در راستای ترویج فرهنگ زیارت و گسترش معنویت در فضاهای دانشگاهی و با پیگیریهای رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، برنامه ملی اعزام دانشجویان زائر اولی به مشهد مقدس آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، تفاهمنامهای میان رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و مدیرعامل یک شرکت سیاحتی، برای بهرهمندی دانشجویان از ظرفیت «زائرسرای صادقیه» مشهد مقدس منعقد شد.
حجتالاسلام سید محمد طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، در این مراسم اعلام کرد: به لطف پروردگار و در سایه عنایات حضرت امام رضا (ع)، با همکاری شرکت مذکور، تعداد ۶ هزار نفر از دانشجویان زائر اولی، فعالان فرهنگی و سیاسی دانشگاهها و دانشجویان شرکتکننده در اردوهای پس از سفر عمره در سال ۱۴۰۵ به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
وی افزود: دوره نخست این اعزامها از ۱ تا ۳۱ خرداد ماه و دوره دوم از اول شهریور تا پایان آذر ماه برگزار میشود.
طاهری در پایان خاطرنشان کرد: مجموعههای دیگری نیز برای اعزام دانشجویان سفر اولی به مشهد مقدس قولهای مساعدی دادهاند که با تحقق این وعدهها، شاهد افزایش تعداد زائران دانشگاهی در سال آینده خواهیم بود.