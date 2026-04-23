فردا ؛ آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این سازمان آمده ؛ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می‌توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته/ محل در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند.

داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت نمایند. متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته کنند.

داوطلبان لازم است ، با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملی اقدام به ورود به سامانه نموده و پس از پرداخت وجه ثبت‌نام برای انتخاب رشته/محل‌های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.