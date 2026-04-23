یک بال «فلامینگو» در تالاب مره قم رهاسازی شد
کد خبر : 1776999
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، یک بال «فلامینگو» که به دلیل ناتوانی در پرواز به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم تحویل داده شده بود، پس از تیمار و نگهداری و بازیابی توان زیست در طبیعت، در تالاب مره قم رهاسازی شد.
فلامینگو از پرندگان مهاجری است که پس از سالها، بار دیگر در دستههای چند دهتایی، به دلیل بارندگی خوب، امنیت بالا و شرایط مناسب اکولوژی در تالاب شکار ممنوع مره، در این زیستگاه بسیار ارزشمند در کویر مرکزی کشور فرود آمده اند.