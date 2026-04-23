خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
یک بال «فلامینگو» در تالاب مره قم رهاسازی شد

کد خبر : 1776999
لینک کوتاه کپی شد.

یک بال فلامینگو که به دلیل ناتوانی در پرواز به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم تحویل داده شده بود، پس از تیمار و نگهداری و بازیابی توان زیست در طبیعت، در تالاب مره قم رهاسازی شد.

فلامینگو از پرندگان مهاجری است که پس از سالها، بار دیگر در دسته‌های چند ده‌تایی، به دلیل بارندگی خوب، امنیت بالا و شرایط مناسب اکولوژی در تالاب شکار ممنوع مره، در این زیستگاه بسیار ارزشمند در کویر مرکزی کشور فرود آمده اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
