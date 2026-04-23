بهروزآذر:
اینترنت طبقاتی یا پرو مغایر با سیاستهای دولت چهاردهم است
کد خبر : 1776986
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پیامی در شبکه مجازی خود نوشت: اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو با سیاستهای دولت چهاردهم و نظرات رئیس جمهور مغایر و در تضاد است.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیامی در شبکه مجازی خود منتشر کرد. متن این پیام به شرح ذیل است:
«اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو با سیاستهای دولت چهاردهم و نظرات رئیس جمهور مغایر و در تضاد است. محدودیتهای ارتباطی کاملا اقتضائی و موقتی است.»