خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی بیماران خاص و معافیت از پرداخت فرانشیز برخی داروها

افزایش پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی بیماران خاص و معافیت از پرداخت فرانشیز برخی داروها
کد خبر : 1776978
لینک کوتاه کپی شد.

با ابلاغ سطح پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی مورد مصرف بیماران خاص، به‌روزرسانی و افزایش میزان پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی مورد مصرف بیماران خاص توسط سازمان تأمین اجتماعی اعمال شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور براساس مصوبه هیأت وزیران و ضوابط مربوطه، سهم یارانه ارزی و سقف قیمت برای سازمان‌های بیمه‌گر پایه را تعیین می‌کند. بلافاصله پس از ابلاغ قیمت داروها نیز، طبق میزان سهم تعیین شده در تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، سازمان تأمین اجتماعی نسبت به به‌روزرسانی قیمت در سامانه‌های مکانیزه اقدام می‌نماید. 

گفتنی است بیماران مبتلا به هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی از پرداخت فرانشیز برای داروهای موجود در فهرست تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه معاف هستند. همچنین طبق ضوابط صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، بخشی از هزینه‌های این گروه توسط این صندوق پرداخت می‌شود. 

سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات درمانی مستقیم بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خود در سراسر کشور و خرید خدمات حوزه درمان از مراکز طرف قرارداد دانشگاهی و خصوصی، خدمات مختلف و گسترده درمانی را به حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید