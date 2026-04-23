تمدید مهلت ثبت درخواست وامهای دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از تمدید مهلت ثبتنام وامهای تحصیلی و ودیعه مسکن متأهلی تا اطلاع ثانوی خبر داد.
به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی آمده است: به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند، با توجه به شرایط ویژه کشور و به منظور حمایت رفاهی حداکثری از دانشجویان عزیز، بازه زمانی ثبتنام وامهای دانشجویی تمدید شد.
بنا بر اعلام معاونت دانشجویی و صندوق رفاه دانشجویان، مهلت ثبت درخواست برای «وام تحصیلی» و «وام ودیعه مسکن متأهلی» که پیش از این رو به اتمام بود، تا اطلاع ثانوی باز میباشد.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه مربوطه به نشانی http://refahi.swf.ir، برای ثبت یا تکمیل درخواست خود اقدام کنند.
این تصمیم در راستای تسهیل امور دانشجویان در شرایط پیشآمده برای کشور اتخاذ شده است.