به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی آمده است: به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند، با توجه به شرایط ویژه کشور و به منظور حمایت رفاهی حداکثری از دانشجویان عزیز، بازه زمانی ثبت‌نام وام‌های دانشجویی تمدید شد.

بنا بر اعلام معاونت دانشجویی و صندوق رفاه دانشجویان، مهلت ثبت درخواست برای «وام تحصیلی» و «وام ودیعه مسکن متأهلی» که پیش از این رو به اتمام بود، تا اطلاع ثانوی باز می‌باشد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه به نشانی http://refahi.swf.ir، برای ثبت یا تکمیل درخواست خود اقدام کنند.

این تصمیم در راستای تسهیل امور دانشجویان در شرایط پیش‌آمده برای کشور اتخاذ شده است.

