شورای مؤسسان راهکاری برای تحول نظام تعلیم و تربیت

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در جلسه شورای مؤسسان شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد امام راحل ره، رهبر شهید و شهدای والامقام انقلاب و با آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، از اقدامات و فعلیت‌های اعضای شورای مؤسسان کشور در ادوار گذشته قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی شورای مؤسسان در بررسی و حل نظام مسائل آموزش و پرورش، تأکید کرد: این شورا بستری مناسب برای مهندسی نظام تعلیم و تربیت و همفکری نخبگان و مدیران این عرصه است. به گفته او، توجه به نظام مسائل و تلاش برای ارائه راهکارهای عملیاتی در این شورا می‌تواند سهم مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش ایفا کند.

محمودزاده با بیان این‌که کنشگری در حوزه رسانه و جامعه یک ضرورت اساسی برای پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت است، افزود: ارتباط مؤثر با جامعه، تبیین اقدامات و دستاوردها، و حضور فعال در عرصه رسانه می‌تواند در تقویت مناسبات ملی و مذهبی و نیز افزایش انسجام درونی نقش‌آفرین باشد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های، روابط عمومی، بین‌الملل، هوش مصنوعی و کیفیت‌بخشی آموزشی و پرورشی را مطرح کرد و افزود: این کارگروه‌ها می‌توانند زمینه‌ساز تصمیم‌سازی دقیق‌تر و اجرای برنامه‌های اثربخش در سطح ملی باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد با رعایت چارچوب‌ها و استاندارهای مورد نظر در تامین نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: دستیابی به توسعه پایدار در نظام آموزشی بدون برنامه‌ریزی بلندمدت برای جذب، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد ممکن نخواهد بود.

