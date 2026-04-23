امتحانات نهایی با فاصله ۱۵ روز از صدور مجوز برگزار میشود
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: زمان برگزاری آزمونها منوط به مجوز مراجع ذیصلاح است و حداقل ۱۵ روز بعد از آن انجام میشود.
به گزارش ایلنا، سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: هر زمانی که مراجع ذی صلاح مجوزهای لازم را برای برگزاری آزمونها صادر کنند، حداقل ۱۵ روز بعد امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.
آذرکیش افزود: اگر تغییری در زمان برگزاری امتحانات اتفاق بیفتد با همکاری با نهادیهای که تصمیم گیرندگان اصلی و وزارت علوم بعنوان برگزار کننده کنکور انجام خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: اختیار برگزاری امتحانات دروسی که نهایی نیستند نیز به معلمان واگذار شده است.