به گزارش ایلنا، سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: هر زمانی که مراجع ذی صلاح مجوزهای لازم را برای برگزاری آزمون‌ها صادر کنند، حداقل ۱۵ روز بعد امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.

آذرکیش افزود: اگر تغییری در زمان برگزاری امتحانات اتفاق بیفتد با همکاری با نهادی‌های که تصمیم گیرندگان اصلی و وزارت علوم بعنوان برگزار کننده کنکور انجام خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: اختیار برگزاری امتحانات دروسی که نهایی نیستند نیز به معلمان واگذار شده است.

