ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محورهای پرتردد کشور بهویژه مسیرهای منتهی به شمال و ورودیهای تهران خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما برخی مسیرها به دلیل شرایط فصلی یا عملیات مسدود شدهاند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاهبیشه و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال محدوده سهراهی چلاو سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک و نیز آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
سرهنگ قلینیا با اشاره به وضعیت سایر محورها گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محورهای چالوس و هراز در مسیر شمال به جنوب نیز ترافیک روان گزارش شده است.
وی درباره شرایط جوی کشور نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محورهای استان خراسان رضوی مهگرفتگی و در برخی محورهای استان سیستان و بلوچستان وزش باد و گردوخاک مشاهده میشود.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود شریانی اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستانآباد–میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه و آزادراه زنجان–تبریز در محدوده قویون قشلاقی تا عزیزکندی مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین تعیینشده انجام میشود.
وی افزود: محورهای پاتاوه–دهدشت و هشتگرد–طالقان نیز در حال حاضر به عنوان محورهای غیرشریانی مسدود هستند.
سرهنگ قلینیا همچنین از انسداد فصلی برخی محورها خبر داد و تصریح کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.
وی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر با اطلاع از آخرین وضعیت راهها، برنامهریزی لازم را انجام داده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری در محورهای پرترافیک خودداری کنند.