ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک و نیز آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت سایر محورها گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محورهای چالوس و هراز در مسیر شمال به جنوب نیز ترافیک روان گزارش شده است.

وی درباره شرایط جوی کشور نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محورهای استان خراسان رضوی مه‌گرفتگی و در برخی محورهای استان سیستان و بلوچستان وزش باد و گردوخاک مشاهده می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود شریانی اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه و آزادراه زنجان–تبریز در محدوده قویون قشلاقی تا عزیزکندی مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین تعیین‌شده انجام می‌شود.

وی افزود: محورهای پاتاوه–دهدشت و هشتگرد–طالقان نیز در حال حاضر به عنوان محورهای غیرشریانی مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا همچنین از انسداد فصلی برخی محورها خبر داد و تصریح کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر با اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری در محورهای پرترافیک خودداری کنند.

