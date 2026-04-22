وی با بیان این‌که آموزش در بسترهای مختلف از جمله شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی و بسته‌های آموزشی آفلاین دنبال شده، افزود: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش ابتدایی، از نظر استمرار، کیفیت و نظارت، قابل قبول و حاصل برنامه‌ریزی دقیق بوده است.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: در سال گذشته برای نخستین‌بار دو مرحله پاداش به فرهنگیان پرداخت شد و بیش از 40 نوع پرداخت، از جمله سرانه‌ها، حق‌التدریس و سایر مطالبات، به‌موقع انجام گرفت.

کاظمی، با اشاره به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، تصریح کرد: احکام حدود 200 هزار با رتبه بندی جدید صادر و مابه التفاوت آن به همکاران پرداخت شد و با وجود محدودیت‌های مالی، این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شد.

وی در ادامه با تأکید بر نقش مهم معلمان در شرایط فعلی کشور، گفت: هر کلاس درس باید به یک کانون فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و معلمان علاوه بر آموزش، در تقویت روحیه، تاب‌آوری، هویت ملی و دینی دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش، در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، افزود: نباید از میدان اصلی مواجهه با دشمن غافل شد و همه ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی باید در این مسیر به‌کار گرفته شود.

کاظمی، درباره وضعیت بازگشایی مدارس، گفت: در شرایط فعلی، حفظ سلامت دانش‌آموزان اولویت اصلی ماست و به همین دلیل تا پایداری شرایط امکان بازگشایی کامل مدارس وجود ندارد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر لزوم فعالیت مستمر معلمان، گفت: هیچ‌گونه غیبت در فرآیند آموزش قابل قبول نیست و نظارت بر عملکرد آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

کاظمی، همچنین بر باز بودن مدارس به‌عنوان پایگاه‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: کادر اداری مدارس باید فعال باشند و خدمات‌رسانی به مردم ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرصت‌های ایجادشده در شرایط فعلی، اظهار کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی در تحول نظام آموزشی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش، در پایان با قدردانی از تلاش‌های معلمان، مدیران و مسئولان آموزش ابتدایی، بر حمایت همه‌جانبه از این حوزه تأکید کرد و گفت: آموزش ابتدایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام آموزشی است و از هیچ کمکی برای تقویت آن دریغ نخواهد شد.