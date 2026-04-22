دوران پساجنگ زمان طلایی برای تغییر رویکرد جهت کاهش مصرف پلاستیک

به گزارش ایلنا، نخستین نشست کمیته فرعی برنامه‌ریزی و نظارت بر مصوبه کاهش مصرف پلاستیک شهرداری تهران صبح امروز در سالن اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار برگزار شد.

محمدصابر باغخانی‌پور در ابتدای جلسه به ارائه و گزارش مصوبات جلسات قبلی پرداخت، وبا اشاره به وضعیت فعلی کشور بعد از جنگ تحمیلی گفت: موضوعیت و اهمیت تشکیل این جلسه به عنوان کمیته فرعی کاهش مصرف پلاستیک، آسیب به زیر ساختهای کشور من جمله صنعت پتروشیمی بوده است که تاثیر مستقیم بر تولید کیسه‌های پلاستیکی را دارد.

با توجه به شرایط بحرانی موجود وظیفه ما در قبال فرهنگ‌سازی و ارائه راهکارهای عملی در خصوص کاهش و یاعدم مصرف پلاستیک دو چندان خواهد بود.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار درادامه به اهمیت موضوع فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش مصرف پلاستیک اشاره کرد و گفت: دوران پساجنگ فرصت خوبی برای همسو کردن شهروندان در مورد کاهش مصرف پلاستیک است و شهرداری تهران و مجموعه‌های تابعه باید در این زمینه پیش قدم باشند.

بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار گفت: ما باید آمادگی اجتماعی را در شهر به وجود بیاوریم وبا اجرای الزامات دیگر من جمله تبلیغات گسترده شهری و تلویزیونی عرضه پلاستیک رایگان را در میادین محدود کنیم و با این فرهنگ‌سازی به کاهش مصرف پلاستیک کمک کنیم.

وی ادامه داد: در اجرای طرح‌عدم توزیع پلاستیک رایگان می‌بایست علاوه بر مجموعه‌های تحت پوشش شهرداری، اصناف را هم با خود همسو کنیم. با توجه به افزایش چند برابری قیمت‌های پلاستیک، شهروندان ظرفیت پذیرش بالاتری نسبت به این موضوع پیدا کرده اند.

در ادامه امیری مدیرکل آموزش‌های شهروندی به اهمیت فرهنگسازی موضوع کاهش مصرف پلاستیک اشاره کرد و گفت: حذف ویا کاهش کیسه‌های پلاستیکی نیاز به فرهنگسازی و زمان طولانی مدت دارد. ما علاوه بر موارد سلبی باید موارد ایجابی هم داشته باشیم و باید از تجارب جهانی استفاده کنیم. در اکثر کشورهای توسعه یافته بابت عرضه کیسه پلاستیکی در فروشگاه‌ها از مردم پول دریافت میکنند و این موضوع به یک فرهنگ در بین مردم تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: اهمیت توجه به روشهای جایگزین و فرهنگ استفاده مجدد از کیسه‌های پلاستیکی در صنایع دیگر نیز از موضوعات حائز اهمیتی است که میتوان به آن اشاره کرد.

قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند نیز در این جلسه به عزم جدی و فراگیر برای این موضوع اشاره کرد و گفت: سازمان پسماند نیز به سهم خود در برگزاری کمپین‌ها، اقدام به توزیع کیسه‌های نوماند و قمقمه‌های پلاستیکی بین دانش آموزان نموده است. وی در ادامه گفت: روزانه ۱۰۰ تن پلاستیک و پت در مجتمع آرادکوه پردازش و خارج میشود که پیش بینی میشود با توجه به افزایش قیمت پلاستیک و بازیافت آن، میزان زباله تولیدی در شهر تهران کاهش یابد.

پورمومن معاون برنامه ریزی فروشگاه شهروند در ادامه به اهمیت همکاری نهادها ودیگر فروشگاههای زنجیره‌ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: طرح‌عدم توزیع کیسه پلاستیکی به صورت رایگان میبایست در تمام فروشگاههای زنجیره‌ای به صورت متمرکز اجرا شود و اگر اصناف هم پای کار بیایند این طرح با بازخورد بیشتری مواجه خواهد شد. تجربه نشان داد زمانی که طرح کاهش مصرف کیسه پلاستیکی در فروشگاه شهروند به تنهایی اجرا شد با هجمه بالایی از نارضایتی مشتریان و ریزش آن‌ها مواجه شدیم.

وی همچنین افزود با استفاده ه از شرکتهای دانش بنیان و دوستدار محیط زیست میتوان تبلیغات فراگیر و اثرگذار را بر روی کیسه‌های پارچه‌ای انجام دهیم و سپس اقدام به توزیع آن‌ها در سطح فروشگاههای زنجیره‌ای کنیم.

انتهای پیام/